أرقام قياسية لـ محمد صلاح أمام بورنموث قبل لقاء الغد

18 حجم الخط

تتجه الأنظار غدًا السبت إلى ملعب "أنفيلد" لمتابعة مواجهة ليفربول وبورنموث، وبينما يترقب الجميع صافرة البداية، تبرز أرقام النجم المصري محمد صلاح كأحد أقوى الأسلحة التي يخشاها الضيوف، نظرًا لتاريخه المرعب أمام شباكهم.

ماكينة أهداف لا تهدأ

تمثل مواجهة بورنموث "نزهة تهديفية" لقائد المنتخب الوطني، حيث تشير الإحصائيات إلى تفوق كاسح لـ"الملك المصري" خلال مواجهاته السابقة ضد هذا الفريق في الدوري الإنجليزي:

عدد المباريات: خاض صلاح 12 مباراة ضد بورنموث.

السجل التهديفي: نجح في تسجيل 12 هدفًا (بمعدل هدف في كل مباراة).

الصناعة: لم يكتفِ بالتسجيل بل ساهم بصناعة هدفين لزملائه.

لا تتوقف أرقام صلاح عند الجانب الفردي، بل تمتد لتشمل التأثير الجماعي؛ فخلال الـ12 مواجهة التي شارك فيها، حقق ليفربول الفوز في 11 مباراة، بينما لم يتذوق طعم الخسارة أمامهم سوى في لقاء وحيد.

يسعى صلاح في لقاء الغد لزيادة غلته التهديفية، حيث يطمح لكسر حاجز الـ12 هدفًا والانفراد بأرقام قياسية جديدة، خاصة في ظل حالته الفنية المستقرة هذا الموسم، مما يجعل دفاع بورنموث أمام اختبار هو الأصعب في "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول نظيره بورنموث غدا السبت 24 من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل الريدز ضيفا أمام نظيره بورنموث في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وكان ليفربول بقيادة آرني سلوت، التقى نظيره مارسيليا ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتألق ليفربول أمام مارسيليا وحقق الفوز بثلاثية دون رد ليضع قدمًا في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعاد النجم الدولي المصري محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي للفريق لأول مرة منذ فترة طويلة، وتعتبر هذه أول مباراة له بعد عودته من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.