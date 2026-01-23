الجمعة 23 يناير 2026
رياضة

الهلال يتعادل مع صن داونز 2/2 بدوري أبطال أفريقيا

صن داونز
صن داونز
تعادل فريق الهلال السوداني مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق عبدالرازق عبدالرؤوف  في الدقيقة 15، ثم تعادل صن داونز في الدقيقة 22 عن طريق آرثر ساليس. 

وفي الشوط الثاني نجح صن داونز في تسجيل هدفه الثاني عن طريق تيبوهو موكوينا في الدقيقة 64، ثم تعادل الهلال عن طريق عبدالرازق عبدالرؤوف عمر في الدقيقة 71 ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه. 

وتلقى إيمانويل فلومو لاعب الهلال البطاقة الحمراء في الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة يحتل فريق الهلال المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما يأتي صن داونز في المركز الثاني بنفس عدد النقاط. 

تشكيل الهلال أمام صن داونز 

حراسة المرمى: سفيان فريد

خط الدفاع: سيفن إيبويلا – محمد أ. إرنق – مصطفى كرشوم – إرنست لوزولو

خط الوسط: صلاح عادل – والي الدين بوغبا – عبدالرؤوف – جان كلود

خط الهجوم: أداما كوليبالي – محمد عبد الرحمن

تشكيل صن داونز أمام الهلال 

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: موداو – كوبيـدو – سيبيا – سيلز

خط الوسط: كيكانا – موكوينا – سانتوس

خط الهجوم: أليندي – موثيبا – ماثيوز

طاقم تحكيم مباراة الهلال وصن داونز 

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) اختار طاقم تحكيم مصريًا بقيادة الحكم الدولي محمود ناجي لإدارة مباراة الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي. 

وضم الطاقم أيضًا كل من سمير جمال وأحمد توفيق (مساعدين)، ومحمود بسيوني حكمًا رابعًا. كما عين الاتحاد "جولس كارانغوا" من رواندا منسقًا عامًا للمباراة، و"أنجيسوم أوجباريم" من إريتريا مراقبًا للقاء.

