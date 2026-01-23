الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم 3-2 على بيزا في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، تقدم إنتر ميلان على بيزا، بنتيجة 3ـ2، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

باغت بيزا مضيفه إنتر ميلان بهدفين في الدقيقتين 11 و23 عن طريق موريو، في مفاجأة غير متوقعة، خاصة أن إنتر يتصدر حاليا قمة ترتيب الدوري الإيطالي، في حين يحتل بيزا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

إلا أن إنتر ميلان إستفاق سريعا من صدمته، وانتفض هجوميا بحثا عن التعادل، واستطاع بالفعل أن يسجل هدفين في دقيقتين، حيث أحرز الهدف الأول في الدقيقة 39 عن طريق بيوتر زيلينسكي، ثم أدرك هدف التعادل في الدقيقة 41 عن طريق لاوتارو مارتينيز.

ثم نجح ميلان في خطف هدف التقدم الثالث في الدقيقة 45 عن طريق فرانشيسكو إسباسيتو

أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان تشيكل فريقه الرسمية لمواجهة بيزا، وجاء على النحو التالي:

تشكيل إنتر ميلان أمام بيزا

يدخل فريق إنتر ميلان مباراته أمام بيزا بتشكيل يضم كل من:

سومر - بيسيك - دي فري - باستوني - لويس هنريكي - سوتشيتش - زيلينسكي - مختريان - كارلوس أوجوستو - بيو إزبوسيتو - مارتينيز

تشكيل إنتر ميلان أمام بيزا، فيتو

إنتر ميلان يسعى لترسيخ موقعه في الصدارة

وتعد هذه المباراة فرصة ذهبية لفريق المدرب كريستيان كيفو كي يوسع الفارق في الصدارة، خاصة مع ترقب مواجهات نارية لملاحقيه في الجولة ذاتها.

ودخل إنتر ميلان اللقاء برغبة قوية في نفض غبار الهزيمة الأوروبية الأخيرة أمام أرسنال الإنجليزي بنتيجة 1 /3، والتركيز على مشواره المحلي المذهل؛ حيث يتربع على القمة برصيد 49 نقطة من 21 مباراة، ممتلكًا أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 44 هدفًا.

كيفو يدفع بالقوة الضاربة في تشكيلة إنتر ميلان

ويعول إنتر ميلان بشكل أساسي على القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي سجل 11 هدفًا في الدوري حتى الآن، ويتميز إنتر بصلابة دفاعية حديدية، حيث لم تهتز شباك الحارس يان سومر سوى 17 مرة فقط طوال الموسم، مما يجعله الفريق الأكثر توازنًا في إيطاليا حاليًا.

تاريخيًا، لم يخسر إنتر ميلان أمام بيزا منذ عام 1987، وحقق الفوز في آخر 6 مواجهات جمعتهما، بما في ذلك فوزه بهدفين دون رد في مباراة الذهاب هذا الموسم.

