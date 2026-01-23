تقرير أمريكى يهاجم جاريد كوشنر: خطة صهر ترامب فى غزة الجديدة مجرد أحلام

18 حجم الخط

هاجمت تقارير أمريكية، ما وصفته بخيال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول غزة الجديدة التى عرض مشروعها أمام منتدي دافوس.

خطة غزة الجديدة التى وضعها جاريد كوشنر

وقالت وكالة " أسوشيتد برس" اليوم الجمعة، في خيال صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر، تبدو غزة، المدينة الغارقة في الظلام والدمار، لوحة فنية، بشواطئ أنيقة وعصرية وميناء متطور، على البحر المتوسط، ومستقبل مشرق وواعد، لكن تلك التصورات، التي عبر عنها في منتدى دافوس، تبقى مجرد أحلام أمام الوضع الراهن الصعب والمعقد.

وقال خبراء للوكالة، إن تصور جاريد كوشنر حول غزة الجديد، يتعارض مع ما تتوقعه الأمم المتحدة والفلسطينيون من استغراق عملية إعادة البناء زمنًا أطول بكثير مما يتوقعه صهر ترامب، بحكم عدد السكان الكبير الذي يزيد عن مليوني نسمة، وتلال الأنقاض، وتراكم الذخائر غير المنفجرة، وانتشار الأمراض، وتحول شوارع المدينة إلى أودية.

واستطردت الوكالة، عند كشف كوشنر عن خطته لـ إعادة إعمار غزة، لم يوضح كيفية التعامل مع إزالة الألغام أو أماكن إقامة سكان القطاع أثناء إعادة بناء مناطقهم المدمرة، في وقت تقيم معظم العائلات في منطقة تشمل أجزاءً من مدينة غزة ومعظم ساحل غزة.

ووفق رؤية كوشنر لمستقبل قطاع غزة، سيتم إنشاء طرق جديدة ومطار جديد - بعد أن دمرت إسرائيل المطار القديم قبل أكثر من عشرين عامًا - بالإضافة إلى ميناء جديد، ومنطقة ساحلية مخصصة "للسياحة" حيث يقطن معظم الفلسطينيين حاليًا. وتتضمن الخطة ثماني "مناطق سكنية" تتخللها حدائق وأراضٍ زراعية ومرافق رياضية.

كما سلط صهر ترامب، الضوء على مجالات "التصنيع المتقدم" و"مراكز البيانات" و"المجمع الصناعي"، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما هي الصناعات التي ستدعمها.

أيضا قال جاريد كوشنر، إن أعمال البناء ستركز في البداية على بناء "مساكن للعمال" في رفح، وهي مدينة جنوبية دُمرت خلال الحرب وتخضع حاليًا لسيطرة القوات الإسرائيلية. وأضاف أن أعمال إزالة الأنقاض والهدم جارية بالفعل هناك.

كوشنر يتجاهل أمور معقدة فى غزة خلال شرح خطته المستقلبية

لكن لم يتطرق جاريد كوشنر إلى مسألة إزالة الألغام، وتقول الأمم المتحدة إن القذائف والصواريخ غير المنفجرة منتشرة في كل مكان في غزة، مما يشكل تهديدًا للأشخاص الذين يبحثون بين الأنقاض عن أقاربهم وممتلكاتهم ومواد إشعال النار.

وقال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكى، إن خطته لإعادة الإعمار لن تنجح إلا إذا توفر الأمن بالقطاع، وهو شرط أساسي، لكن في الواقع لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت حركة حماس ستنزع سلاحها، كما تواصل القوات الإسرائيلية إطلاق النار على الفلسطينيين في غزة بشكل شبه يومي.

ومن العوامل الأخرى التي قد تُعقّد عملية نزع السلاح وجود ميلشيا مسلحة متنافسة في غزة، والتي ذكر عرض كوشنر أنها ستُفكّك أو تدمج في التحالف الوطني لنزع السلاح.

وحسب الخبراء، خطة كوشنر يكتنفها الكثير من الغموض، كما أنها لم توضح كيفية التعامل مع إزالة الألغام أو أماكن سكن سكان غزة أثناء إعادة بناء مناطقهم.

تتضمن رؤية كوشنر لمستقبل غزة إنشاء طرق جديدة ومطار جديد بالإضافة إلى ميناء جديد، ومنطقة ساحلية مخصصة للسياحة، وهي المنطقة التي يقطنها حاليًا معظم الفلسطينيين في خيام هشة.

كما سلط كوشنر الضوء على مناطق مخصصة للصناعات المتقدمة ومراكز البيانات ومجمع صناعي، مع أنه لم يتضح نوع الصناعات التي ستدعمها.

وقال كوشنر إن إعادة بناء مدينة غزة، أو "غزة الجديدة" كما وصفها في عرضه التقديمي، ستلي رفح. وأضاف أن المدينة الجديدة قد توفر فرص عمل ممتازة.

وصفت نومي بار يعقوب، المحامية الدولية والخبيرة في حل النزاعات، المفهوم الأولي للمجلس لإعادة تطوير غزة بأنه "غير واقعي على الإطلاق" ومؤشر على أن ترامب ينظر إليه من منظور مطور عقاري، وليس من منظور صانع سلام.

من جهته قال بار يعقوب، وهو زميل مشارك في مركز جنيف للسياسة الأمنية، إن مشروعًا يضم هذا العدد الكبير من المباني الشاهقة لن يكون مقبولًا أبدًا بالنسبة لإسرائيل لأن كل مبنى سيوفر رؤية واضحة لقواعدها العسكرية بالقرب من الحدود.

علاوة على ذلك، ذكر عرض جاريد كوشنر أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستتسلم الإشراف على غزة في نهاية المطاف إلى السلطة الفلسطينية بعد إتمامها الإصلاحات، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارض بشدة أي مقترح بشأن غزة ما بعد الحرب يتضمن السلطة الفلسطينية. وحتى في الضفة الغربية، حيث تحكم السلطة الفلسطينية، فإنها لا تحظى بشعبية واسعة بسبب الفساد والتواطؤ المزعوم مع إسرائيل.

