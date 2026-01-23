رئيس مياه القليوبية يجتمع بالعاملين لمتابعة منظومة العمل

18 حجم الخط

عقد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بفرع جنوب الخانكة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل وحرص الشركة على رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس شركة مياه القليوبية يجتمع بالعاملين لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الشركة موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع محافظة القليوبية، ومعدلات التشغيل والإنتاج وانتظام الخدمة، إلى جانب مناقشة التحديات والمعوقات وسبل التعامل الفوري معها لضمان استدامة الخدمة وجودتها.

كما ناقش الاجتماع موقف التحصيل بالفرع، مؤكدًا أهمية الالتزام بخطط الشركة في تعظيم الموارد وتحسين كفاءة التحصيل، باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم استمرارية المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة دون الإضرار بمصالح المواطنين.

وتطرق المهندس محمد فودة إلى خطة تطوير مركز خدمة العملاء بفرع جنوب الخانكة، مشددًا على ضرورة تحسين آليات التواصل مع المواطنين، وسرعة الاستجابة للشكاوى، وتقديم خدمة متميزة وفقًا لمعايير الجودة والحوكمة، مع التوسع في آليات التحول الرقمي لتسهيل الحصول على الخدمات.

وشدّد رئيس الشركة خلال الاجتماع على الالتزام الكامل بالحالة الفنية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للفرع، والمتابعة الدورية لكفاءة التشغيل والمعدات، مؤكدًا أن الصيانة الدورية والوقائية تمثل عنصرًا رئيسيًا في منع الأعطال والطوارئ وضمان استمرارية الخدمة.

تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالقليوبية

كما أكد أهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والمحطات، وضرورة الالتزام بإجراءات التشغيل الآمن وارتداء مهمات الوقاية الشخصية، والحفاظ على بيئة عمل آمنة للعاملين، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مخاطر محتملة.

وشدّد أيضًا على ضرورة الجاهزية الكاملة لفرق التشغيل والصيانة والطوارئ، والتنسيق المستمر بينها للتعامل السريع مع الأعطال، بما يضمن تقليل أي تأثيرات على المواطنين، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح منظومة العمل.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الشركة حرصه على الاستماع لمقترحات العاملين ودعم الأفكار البناءة التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين بنطاق فرع جنوب الخانكة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.