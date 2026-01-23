دوري أبطال إفريقيا، الهلال يتعادل مع صن داونز 1/1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

تعادل فريق الهلال السوداني مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق عبدالرازق عبدالرؤوف عمر في الدقيقة 15، ثم تعادل صن داونز في الدقيقة 22 عن طريق آرثر ساليس.

تشكيل الهلال أمام صن داونز

حراسة المرمى: سفيان فريد

خط الدفاع: سيفن إيبويلا – محمد أ. إرنق – مصطفى كرشوم – إرنست لوزولو

خط الوسط: صلاح عادل – والي الدين بوغبا – عبدالروؤف – جان كلود

خط الهجوم: أداما كوليبالي – محمد عبد الرحمن

تشكيل صن داونز أمام الهلال

حراسة المرمي: ويليامز

خط الدفاع: موداو – كوبيـدو – سيبيا – سيلز

خط الوسط: كيكانا – موكوينا – سانتوس

خط الهجوم: أليندي – موثيبا – ماثيوز

طاقم تحيكم مباراة الهلال وصن داونز

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) طاقم تحكيم مصريًا بقيادة الحكم الدولى محمود ناجي لإدارة مباراة الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ويضم الطاقم أيضا كل من سمير جمال وأحمد توفيق (مساعدين)، ومحمود بسيوني حكمًا رابعًا. كما عين الاتحاد "جولس كارانغوا" من رواندا منسقًا عامًا للمباراة، و"أنجيسوم أوجباريم" من إريتريا مراقبًا للقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.