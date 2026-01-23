الجمعة 23 يناير 2026
رئيس التحرير
عصام كامل

دوري أبطال إفريقيا، الهلال يتعادل مع صن داونز 1/1 في الشوط الأول

الهلال السوداني
الهلال السوداني
تعادل فريق الهلال السوداني مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وتقدم الهلال بالهدف الأول عن طريق عبدالرازق عبدالرؤوف عمر في الدقيقة 15، ثم تعادل صن داونز في الدقيقة 22 عن طريق آرثر ساليس. 

تشكيل الهلال أمام صن داونز 

حراسة المرمى: سفيان فريد

خط الدفاع: سيفن إيبويلا – محمد أ. إرنق – مصطفى كرشوم – إرنست لوزولو

خط الوسط: صلاح عادل – والي الدين بوغبا – عبدالروؤف – جان كلود

خط الهجوم: أداما كوليبالي – محمد عبد الرحمن

تشكيل صن داونز أمام الهلال 

حراسة المرمي: ويليامز
خط الدفاع: موداو – كوبيـدو – سيبيا – سيلز
خط الوسط: كيكانا – موكوينا – سانتوس
خط الهجوم: أليندي – موثيبا – ماثيوز

طاقم تحيكم مباراة الهلال وصن داونز 

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) طاقم تحكيم مصريًا بقيادة الحكم الدولى محمود ناجي لإدارة مباراة الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي. 

ويضم الطاقم أيضا كل من سمير جمال وأحمد توفيق (مساعدين)، ومحمود بسيوني حكمًا رابعًا. كما عين الاتحاد "جولس كارانغوا" من رواندا منسقًا عامًا للمباراة، و"أنجيسوم أوجباريم" من إريتريا مراقبًا للقاء.

الهلال الهلال السودانى صن داونز الجنوب افريقي دوري أبطال أفريقيا الهلال أمام صن داونز

الجريدة الرسمية