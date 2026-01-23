تلاوة تعيد الروحانيات لـ عشاق القرآن الكريم بصوت محمود السيد عبد الله ( فيديو)

18 حجم الخط

قدم المتسابق محمود السيد قراءة مميزة في ختام حلقة اليوم من برنامج “ حلقة التلاوة”، وسط تعليقات خاصة من أعضاء لجنة التحكيم الذي نصحوا المتسابق بضرورة تخير مواطن البدء والوقف خلال القراءة، مع إشادة بصوت “السيد”.

ومن المقرر أن يستكمل البرنامج غدًا السبت فاعليات التصفيات النهائية التي بدأت اليوم الجمعة.

وبدأت فعاليات الحلقة الـ 21 من برنامج “دولة التلاوة” بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حيث تشكل هذه الحلقة بداية الجولة السادسة من تصفيات البرنامج، الذي بدأ عرض حلقاته الأولى في نوفمبر الماضي، بانطلاق 32 متسابقًا، تأهل منهم ثمانية إلى هذه المرحلة.

ويخوض هذه الجولة: المتسابق محمد أحمد حسن، والمتسابق خالد عطية عبد الخالق، والمتسابق محمد القلاجي، والمتسابق محمود السيد عبد الله، والمتسابق محمد محمد كامل، والمتسابق أحمد محمد علي، والمتسابق أشرف سيف، والمتسابق محمود كمال الدين.

برنامج «دولة التلاوة»

يُذاع برنامج «دولة التلاوة» يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات: الناس، والحياة، وCBC، ومصر للقرآن الكريم، إلى جانب عرضه على منصّات وزارة الأوقاف المصرية ومنصّة Watch It.

وتُعرض الإعادة عبر القنوات نفسها يومي السبت والأحد، في تمام الساعة الخامسة صباحًا والواحدة ظهرًا.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج كلًّا من: الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، إلى جانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج عددًا من ضيوف الشرف البارزين، في مقدّمتهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إضافة إلى القارئ الشيخ أحمد نعينع، والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، فضلًا عن القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني

جوائز قيمة للفائزين في مسابقة برنامج دولة التلاوة

ويحصل الفائزان في كل فرع على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا وبثّه عبر قناة مصر للقرآن الكريم، وإمامة المصلّين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

كما تُمنح جوائز مالية للمركزين الثاني والثالث في كل فرع، بقيمة 500 ألف جنيه و250 ألف جنيه على التوالي.

ويستمر عرض البرنامج، الذي يأتي ثمرة تعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حتى أولى ليالي شهر رمضان المبارك، حيث ستُعرض خلالها الحلقة النهائية للموسم الأوّل.

