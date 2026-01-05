جهات التحقيق تعاين حريق شقة في قليوب

18 حجم الخط

وصلت قبل قليل جهات التحقيق المختصة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية إلى موقع حريق شقة سكنية بمنطقة أم بيومي، والذي أسفر عن مصرع أم وطفليها، وذلك لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه وملابساته.

وأمرت جهات التحقيق بدفن جثامين المتوفين عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما تواصل حاليًا استكمال التحقيقات من خلال سؤال ذوي المتوفين وشهود العيان، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، إلى جانب تقدير حجم الخسائر المادية الناجمة عن الواقعة.

ماس كهربائي السبب المعاينة الاولية لحريق شقة قليوب

وكانت المعاينة الأولية كشفت أن ماسًا كهربائيًا يُعد السبب المرجح لاندلاع حريق هائل نشب فجر اليوم داخل شقة سكنية بإحدى العمارات الواقعة خلف مسجد بدر المحمدي بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب.

والتهمت ألسنة اللهب الشقة بالكامل، ما أسفر عن مصرع الأم وطفليها بعد أن حاصرتهم النيران داخل المسكن، في حادث مأساوي هزّ أهالي المنطقة. وتبين من الفحص مصرع أماني أحمد (28 عامًا)، وطفليها ريان محمد (عامان) وعبده محمد (4 سنوات).

وقال شهود عيان إن النيران تصاعدت بسرعة من نوافذ الشقة بمنطقة ام بيومي، وسط محاولات يائسة من الأهالي لإنقاذ الضحايا قبل وصول قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسيارتي إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق بشكل نهائي، والتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.