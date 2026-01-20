القليوبية تكشف حقيقة تداول امتحان اللغة الإنجليزية بالإعدادية وتعلن نتائج التحقيقات

18 حجم الخط

أعلنت محافظة القليوبية، في بيان رسمي، نتائج فحص واقعة تداول امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، وذلك طبقًا لأعمال اللجنة المشكلة من تفتيش المحافظة والشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ردًا على ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب الامتحان.

بعد قرار المحافظ..القليوبية توضح حقيقة تداول امتحان اللغة الإنجليزية بالإعدادية وتعلن نتائج التحقيقات



وأوضحت المحافظة أنه بالنسبة لما تم تداوله قبل بدء الامتحان من أسئلة بزعم أنها تخص امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2025/2026، تبين بعد الفحص أنها مختلفة تمامًا عن الامتحان الرسمي الذي أداه الطلاب.

أما ما تم تداوله بعد بدء الامتحان من صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تبين أنه مطابق بالفعل لورقة الامتحان، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال لجنة الامتحان التي خرجت منها الورقة.



وفي هذا الإطار، كان المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية كلف لجنة من تفتيش المحافظة والشؤون القانونية بمديرية التعليم، بفحص الواقعة كاملة، وتحديد ما إذا كانت تمثل تسريبًا قبل موعد الامتحان أو تداولًا بعد بدء اللجان، مع التأكيد على إعلان النتائج بشفافية كاملة للرأي العام خلال ساعات.

وأسفرت التحقيقات عن التوصل إلى اللجنة التابعة إدارة قها التعليمية، وجرى استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول، وإحالتهما إلى الشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وفي سياق متصل، تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية حول الامتحان، حيث اشتكى البعض من طول الامتحان، خاصة سؤال اختيار الإجابة الصحيحة، بينما رأى آخرون أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.



وشدد محافظ القليوبية على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس نزاهة الامتحانات، مؤكدًا أن مصلحة الطلاب وحماية حقوقهم تأتي على رأس أولويات المحافظة.

