قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، على قهوجي، لاتهامه بهتك عرض فتاة بالقوة بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

السجن المشدد 5 سنوات لقهوجي بتهمة هتك عرض فتاة في قليوب

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعى، وعضوية المستشارين محمد فوزي الجابري، وأمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوي أحمد، وأمانة سر رضا جاب الله.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «خالد.ا.م» (35 عامًا – قهوجي)، في القضية رقم 5942 لسنة 2025 قسم قليوب، والمقيدة برقم 2688 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه في يوم 14 يوليو 2025، بدائرة قسم شرطة قليوب، هتك عرض المجني عليها «إيمان ا.ع» بالقوة رغمًا عنها.

وذكرت التحقيقات بمحافظة القليوبية أن المتهم باغت المجني عليها أثناء سيرها بأحد الممرات بالطريق العام، وتتبعها مستغلًا خلو المكان من المارة، ما شكل جريمة هتك عرض بالقوة.

وبعد تداول القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

في سياق آخر قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لشقيقين وتغريم كل منهما مبلغا ماليا قدره 50 ألف جنيه لاتجارهما في المواد المخدرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

أحالت النيابة العامة المتهمين بمحافظة القليوبية "أحمد.م.ح" - ٤٦ سنة - بدون عمل - مقيم: ٨٦ شارع أحمد عرابي - عزبة عثمان - قسم أول شبرا الخيمة، و"حسن.م.ح" - ٥١ سنة - بدون عمل - مقيم: ٨٦ شارع أحمد عرابي - عزبة عثمان - قسم أول شبرا الخيمة في القضية رقم ١٤٩٧٨ لسنة ٢٠٢٥ قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ٣٢٨١ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها لأنه في يوم سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا الاندازول كاربوكاميد، وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

