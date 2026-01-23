استعدادات مكثفة بالمترو لاستقبال شهر رمضان المبارك

18 حجم الخط

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2026، والذي يبدأ فلكيا يوم 18 فبراير 2026.

وقررت إدارة المترو بدء العمل بـ المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق بداية من 17 فبراير على أن يبدأ تشغيل مترو الأنفاق كالتالي:

مواعيد المترو في رمضان

قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحًا.

آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة ١٢ وربع صباحًا.

آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب ١٢ ونصف صباحًا.

آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور ١٢ وسبع دقائق صباحًا

آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات ١٢ و٣٨ دقيقة صباحًا.

تتم مقابلة آخر قطار الخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الواحدة صباحًا.

محطة جمال عبد الناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث وتتم مقابلة آخر قطار ١٢ ونصف صباحًا.

محطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث وتتم مقابلة آخر قطار ١٢ ونصف صباحًا.

الخط الساخن لمترو الأنفاق

ومن جانبه أكد مصدر بالمترو أنه يجرى العمل داخل المرفق على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والموجودة بعدد من المحطات لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.