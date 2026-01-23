الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء مالك مخزن أخشاب في الدرب الأحمر بعد نشوب حريق بداخله

حريق، فيتو
حريق، فيتو
18 حجم الخط

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية استدعاء مالك مخزن أخشاب بمنطقة الدرب الأحمر  بعد أن شب بداخله حريق.

وكشفت التحقيقات، أن الحريق اندلع داخل مخزن أخشاب على مساحة كبيرة وأسفر عن تفحم بعض محتويات المخزن، دون وقوع أي إصابات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات اندلاع النيران داخل المخزن.

إخماد حريق مخزن خشب بالدرب الأحمر

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل مخزن الخشب بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة دون وقوع أي إصابات.

 

 

حريق مخزن خشب بالدرب الأحمر

 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خشب بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم  إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة الدرب الأحمر نيابة الدرب الأحمر

مواد متعلقة

إحالة 14 متهمًا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنشأة ناصر للمحاكمة

إجراء جديد في واقعة اتهام أب بسرقة وضرب ابنته ببولاق الدكرور

غدًا، نظر استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه في قضية التزوير

تطورات جديدة في واقعة مقتل شاب طعنًا بهدف السرقة بحلوان

حبس 13 متهمًا بالبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بالمقطم

أول قرار ضد شاب متهم بهتك عرض ابنة خاله في مايو

السجن 6 أشهر لمدرس حاسب آلي تحرش بطفلة في الطالبية

أسرة شاب قفز في نهر النيل بالقاهرة تتسلم جثمانه

ads

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية حاسمة لمواجهة الفكر المتطرف

الجامعات المصرية تحقق مراكز مقدمة في العلوم الطبية بتصنيف التايمز

الزمالك يعلن تجديد عقد محمد سيد (فيديو)

بدء تخصيص شقق روضة العبور بمنصة مصر العقارية الإثنين المقبل

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بوجود كثير من الحاقدين حوله

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة

ما حكم تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية