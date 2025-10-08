الأربعاء 08 أكتوبر 2025
ضبط 3 عاطلين تخصصوا في سرقة الهواتف المحمولة بالدرب الأحمر

ضبط المتهمين، فيتو
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وتنفيذ 6 عمليات بمنطقة الدرب الأحمر.

سرقة الهواتف المحمولة بالدرب الأحمر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الدرب الأحمر يفيد بضبط (3 عاطلين  "لـ 2منهم معلومات جنائية") بدائرة القسم لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"،  وبحوزتهم (هاتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب،  وتم بإرشادهم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم سيىء النية (بائع هواتف محمولة "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة المنوفية) تم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

