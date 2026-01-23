غدًا، نظر استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه في قضية التزوير

18 حجم الخط

تنظر محكمة الاستئناف، غدًا السبت، 24 يناير، أولى جلسات استئناف محاكمة اللاعب رمضان صبحي على حكم حبسه سنة، وذلك بعد اتهامه في قضية التزوير.

وأودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة اللاعب رمضان صبحي، بالسجن سنة مع الشغل، ومعاقبة آخر هارب بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة المتهم بانتحال صفة رمضان صبحي بالسجن سنة مع الشغل، وبراءة فرد أمن، في اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية داخل أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهم الثالث رمضان صبحى احترف لعبة كرة القدم منذ نعومة أظافره حتى أصبح من أشهر محترفي تلك اللعبة وواحدا من أهم لاعبيها محليا ودوليا.

وأضافت الحيثيات أن اللاعب رمضان صبحي كان قد حصل على الثانوية العامة عام 2016 وتوقفت مسيرته التعليمية عند هذا الحد فأوعز إليه شيطانه أن عدم استكمال دراسته وحصوله علي مؤهل عالي يعد نقيصة في حقه وأخذ يفكر في كيفية الحصول على مؤهل عال من أجل الوجاهة الاجتماعية في الوسط الذي يعمل به وكذلك بين أقرانه وأصدقائه وكافة المحيطين به وتناسى بأنه رغم عدم حصوله على مؤهل عال قد ذاع سيطه كأحد أبرز لاعبي كرة القدم على المستويين المحلي والدولي ولم يصل إلى مسامعه أن هناك من الشخصيات المصرية التي حفرت أسمائها في التاريخ بأحرف من نور فكانوا ومازالوا من أعظم الكتاب والأدباء والروائيين والشعراء رغم عدم حصولهم على مؤهلات عالية أو متوسطة.

وتابعت الحيثيات: "المتهم رمضان صبحي حتي يتمكن من تأجيل تجنيده بالقوات المسلحة ولضمان سفره خارج البلاد صحبة فريقه الرياضي الذي يلعب له في المناسبات والمنافسات الدولية دون عائق، تم قيده في أحد المعاهد العالية أو الجامعات وحصوله علي إثباتات قيد تسهل له ما سبق، وكذلك سعى للحصول على ذلك المؤهل ليضمن له إلحاق أبنائه بمدارس دولية تليق بمستواه الاجتماعي وتلك المدارس تشترط في قبول الطفل بها أن يكون والده حاصلا على مؤهل عال أو مقيدا على الأقل بالتعليم العالي وعليه، لذا التحق بداية بالمعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات إلا أنه قد تم فصله من ذلك المعهد لاستنفاذه مرات الرسوب به لعدم حضوره الامتحانات".

وأكدت الحيثيات أن رمضان صبحي وإيذاء إصراره على مآربه في الحصول على مؤهل عال، فقد دله أحد أصدقائه الرياضيين على المتهم الرابع طارق محمـد صالح والمعروف بالوسط الرياضي بأنه يعمل وكيل لاعبين في مجال كرة القدم والذي اشتهر عنه في المجال الرياضي قدرته على إلحاق من يرغب منهم بأيًا من المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي فتواصل معه من أجل ذلك الغرض وتم الاتفاق فيما بينهما على إلحاقه بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق محل الواقعة والتابع لوزارة التعليم العالي والكائن دائرة مركز شرطة أبو النمرس ومدة الدراسة به أربعة سنوات يمنح الخريج بعدها درجة البكالوريوس وهي الغاية التي ينشدها المتهم، فقام الأخير بمد المتهم الرابع بكافة الأوراق والمستندات والشهادة اللازمة لإلحاق الثالث بالمعهد آنف الذكر فقام المتهم الرابع بتقديم تلك المستندات إلى إدارة شئون الطلبة بالمعهد، وتم قيد المتهم الثالث رمضان صبحي به منذ العام الدراسي 2019/ 2020.

وأشارت الحيثيات إلى أنه نظرا لانشغال رمضان صبحي بممارسة رياضته والتي تستغرق كل وقته فلا وقت لديه لحضور الدراسة ولا حتى حضور الامتحانات وتحايلا منه والمتهم الرابع على منع فصله واستمرار قيده بالمعهد وتحقيقا للغاية التي ابتغاها كلاهما وهي حصوله على مؤهل عال، فقد اتفقا على أن يتولى المتهم الرابع الاستعانة بأحد الأشخاص لأداء الامتحانات بالمعهد بدلا من المتهم الثالث مقابل مبالغ مالية يدفعها له المتهم رمضان صبحي عن كل فصل في فصول الامتحانات بسنوات المعهد، وتنفيذا لذلك الاتفاق وتلك المساعدة استعان المتهم الرابع بآخر مجهول لم تكشف التحقيقات عنه فدخل المجهول لأداء الامتحانات بالفرقة الدراسية الأولى بفصليها بدلا من المتهم رمضان صبحي.

وأكدت الحيثيات أنه بعد نجاح رمضان صبحي في تلك الفرقة وانتقاله للفرقة الثانية واستمرارا منهما على اكتمال جرمهما وتنفيذا لإكمال ما اتفقا عليه الثالث والرابع وتنفيذ مبتغاهما بجعل وقائع مزورة في صور وقائع صحيحة فقد عاود المتهم الرابع نفس الكرة واستعان بمجهول أيضا لم تتوصل إليه التحقيقات وأمده بكافة البيانات والمستندات اللازمة لتنفيذ مآربه فتكررت ذات الأفعال التي سبق إتيانها بالفرقة الأولى بترميها وانتقل المتهم الثالث رمضان صبحي للفرقة الثالثة بالمعهد آنف البيان.

وأوضحت الحيثيات أنه عقب انتقال رمضان صبحي للفرقة الثالثة بالمعهد لاح في الأفق المتهم الأول يوسف محـمد سعد ياسين والذي استعان به المتهم الرابع ليكمل ما بدأه والمتهم الثالث من أعمال إجرامية الغرض منها جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي حصول رمضان صبحي علي مؤهل عال واستمرار حصوله على إثباتات قيد تمكنه من السفر رفقة فريقه الرياضي في المنافسات الدولية، فاتفق المتهم الرابع مع المتهم الأول على أن يؤدي الامتحانات المقررة للفرقة الثالثة بالمعهد بدلا من المتهم الثالث مقابل مبلغ قدره 5 آلاف جنيه للفصل الدراسي الواحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.