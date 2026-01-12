النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مخزن قطن بالدرب الأحمر

18 حجم الخط

انتدبت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مخزن قطن مكون من طابق واحد بـ منطقة الدرب الأحمر، دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق مخزن قطن بالدرب الأحمر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

