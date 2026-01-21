الأربعاء 21 يناير 2026
حوادث

أسرة شاب قفز في نهر النيل بالقاهرة تتسلم جثمانه

تسلمت أسرة  شاب انتحر بالقفز في مياه نهر النيل بـ منطقة قصرالنيل، الجثمان من المشرحة، وذلك بعد إجراء الصفة التشريحية من ممثل النيابة العامة.

شاب يقفز فى نهر النيل بقصر النيل

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد قيام شخص بالقفز في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من مياه نهر النيل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لبيان ملابسات الواقعة.

 

ورجحت التحريات الأولية قيام المتوفى بإنهاء حياته بالقفز في مياه نهر النيل، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

وتكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف الأسباب التي دفعته للقفز في مياه نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

 

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

 


وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

