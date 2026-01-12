الإثنين 12 يناير 2026
حوادث

حريق يلتهم مخزن قطن بالدرب الأحمر

حريق مخزن
حريق مخزن
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل مخزن قطن مكون من طابق واحد بمنطقة الدرب الأحمر، دون وقوع أى إصابات.


ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى.

حريق مخزن قطن بالدرب الأحمر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

