إجراء جديد في واقعة اتهام أب بسرقة وضرب ابنته ببولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق التحفظ على محضر الواقعة واستدعاء أطرافها لسماع أقوالهم، في اتهام شخص بالاستيلاء على المشغولات الذهبية الخاصة بابنته والتعدي عليها وعلى والدتها بالضرب، ما أسفر عن إصابة الابنة بجرح قطعي في الوجه وإصابات متفرقة بالجسد، وذلك بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مع استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

قررت جهات التحقيق ضبط وإحضار متهم في واقعة سرقة مشغولات ذهبية والتعدي بالضرب على زوجته وابنته بمنطقة زنين التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بعد اتهامه بسرقة ذهب ابنته والتسبب في إصابتهما بإصابات متفرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من سيدة وابنتها، أفادتا فيه بتعرضهما للاعتداء من قبل زوج السيدة ووالد الفتاة، عقب اتهامه بسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بابنته، حيث قام بالتعدي عليهما بالضرب والسب، ما أسفر عن إصابة الابنة بجرح قطعي في الوجه، وإصابات أخرى متفرقة بالجسد.

وأوضحت والدة المجني عليها، في أقوالها أمام جهات التحقيق، أن زوجها استولى على ذهب ابنته، وعندما واجهته بالواقعة، اعتدى عليها وعلى ابنتها، كما اتهم أبناءه الصغار بسرقة المشغولات الذهبية بقصد التهرب من الاتهام.

وحررت السيدة وابنتها محضرًا بالواقعة، وأرفقتا به تقريرين طبيين صادرين عن مستشفى قصر العيني العام، حملا رقمي 27473 و27474، وأثبتا الإصابات الواردة، وتم إلحاقهما بالمحضر.

وباشرت جهات التحقيق التحقيقات، وأصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

