النيابة تكشف سبب حريق مخزن أخشاب في الدرب الأحمر

كشفت تحقيقات نيابة الدرب الأحمر الجزئية في حريق اندلع داخل مخزن أخشاب بمنطقة الدرب الأحمر أن ماسا كهربائيا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.

 

وأضافت التحقيقات، أن الحريق اندلع داخل مخزن أخشاب على مساحة كبيرة وأسفر عن تفحم بعض محتويات المخزن، دون وقوع أي إصابات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات اندلاع النيران داخل المخزن.

إخماد حريق مخزن خشب بالدرب الأحمر

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل مخزن الخشب بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة دون وقوع أي إصابات.

 

حريق مخزن خشب بالدرب الأحمر

 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خشب بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم  إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

