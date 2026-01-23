"ماكنش في نيتي أقتلها"، اعترافات قاتل زوجته بالفيوم

18 حجم الخط

تمكنت وحدة مباحث طامية بالفيوم، من ضبط شاب قتل زوجته في مشاجرة أسرية، وحاول إنقاذها بنقلها إلى مستشفى طامية المركزي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل إسعافها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

أقوال الزوج في تحقيقات الشرطة

وقال الزوج في تحقيقات مركز شرطة طامية، إنه “لم يقصد قتلها، لكنها مشاجرة بين زوجين تطورات إلى تبادل الضرب بالأيدي، فانهلت عليها بكل ما قابلني من أثاث منزلي، لكن لم يكن في نيتي قتلها أو أضرارها بهذا الشكل العنيف”.

تفاصيل مصرع زوجة

كانت إحدى قرى مركز طامية قد شهدت، واقعة مأساوية، بعدما لقيت "هبة.ج.م" 34 عاما، مصرعها على يد زوجها، الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح بعد خلافات زوجية تحولت إلى مشاجرة انتهت بمشهد صادم، بعد مصرع الزوجة، التي نقلها الزوج إلى مستشفى طامية المركزي، ولوجود علامات عنف ظاهرية على الضحية، أبلغ المستشفى، مأمور مركز شرطة طامية.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن إلى المستشفي، وتبين من التحريات الأولية أن مشادة كلامية بين الزوجين داخل مسكنهما، تطورت سريعًا إلى اعتداء عنيف، وانهال الزوج على زوجته بالضرب، مستخدمًا يديه والأثاث المنزلي، ما تسبب في إصابتها بإصابات خطيرة ونزيف داخلي، ومع تدهور حالتها الصحية ودخولها في حالة إعياء شديد، حاول المتهم إنقاذها، ونقلها إلى المستشفى مدعيًا تعرضها لوعكة صحية مفاجئة. إلا أن محاولته باءت بالفشل، وأكد الأطباء أنها لفظت أنفاسها فور وصولها متأثرة بإصابتها.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بأسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

