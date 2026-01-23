الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"ماكنش في نيتي أقتلها"، اعترافات قاتل زوجته بالفيوم

تحقيقات
تحقيقات
18 حجم الخط

تمكنت وحدة مباحث طامية بالفيوم، من ضبط شاب قتل زوجته في مشاجرة أسرية، وحاول إنقاذها بنقلها إلى مستشفى طامية المركزي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل إسعافها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

أقوال الزوج في تحقيقات الشرطة

وقال الزوج في تحقيقات مركز شرطة طامية، إنه “لم يقصد قتلها، لكنها مشاجرة بين زوجين تطورات إلى تبادل الضرب بالأيدي، فانهلت عليها بكل ما قابلني من أثاث منزلي، لكن لم يكن في نيتي قتلها أو أضرارها بهذا الشكل العنيف”.

تفاصيل مصرع زوجة

كانت إحدى قرى مركز طامية قد شهدت، واقعة مأساوية، بعدما لقيت "هبة.ج.م" 34 عاما، مصرعها على يد زوجها، الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح بعد خلافات زوجية تحولت إلى مشاجرة انتهت بمشهد صادم، بعد مصرع الزوجة، التي نقلها الزوج إلى مستشفى طامية المركزي، ولوجود علامات عنف ظاهرية على الضحية، أبلغ المستشفى، مأمور مركز شرطة طامية.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن إلى المستشفي، وتبين من التحريات الأولية أن مشادة كلامية بين الزوجين داخل مسكنهما، تطورت سريعًا إلى اعتداء عنيف، وانهال الزوج على زوجته بالضرب، مستخدمًا يديه والأثاث المنزلي، ما تسبب في إصابتها بإصابات خطيرة ونزيف داخلي، ومع تدهور حالتها الصحية ودخولها في حالة إعياء شديد، حاول المتهم إنقاذها، ونقلها إلى المستشفى مدعيًا تعرضها لوعكة صحية مفاجئة. إلا أن محاولته باءت بالفشل، وأكد الأطباء أنها لفظت أنفاسها فور وصولها متأثرة بإصابتها.

انفجار 3 أسطوانات غاز في مخبز سياحي بالفيوم

ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر مخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بأسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الضرب المبرح تحقيقات الشرطة جهات التحقيق قانون حقوق الملكية الفكرية قتل زوجته وعكة صحية مفاجئة

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب بالصاغة.. الفضة تسجل تلك المستويات.. برنامج تعاون مشترك بين مصر وسويسرا لتعزيز جهود الحد من الفقر

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الدولار واستقرار الذهب.. إنستاباي يعلن تأثر الخدمات بسبب انتهاء التوقيت الصيفي.. شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام التعاملات، تراجعات كبيرة للذهب والفضة، وانخفاض في أسعار الدواجن، بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة خلال ساعات

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب بالصاغة.. أهم 3 دول تستورد صادرات الأغلفة الحيوانية.. وحزمة تسهيلات جديدة للمهنيين العاملين عبر الإنترنت

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية.. وهدوء حذر فى سوق الذهب بالصاغة
ads

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية حاسمة لمواجهة الفكر المتطرف

الجامعات المصرية تحقق مراكز مقدمة في العلوم الطبية بتصنيف التايمز

الزمالك يعلن تجديد عقد محمد سيد (فيديو)

بدء تخصيص شقق روضة العبور بمنصة مصر العقارية الإثنين المقبل

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بوجود كثير من الحاقدين حوله

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة

ما حكم تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية