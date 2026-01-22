مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص في حادثين متفرقين بالفيوم

18 حجم الخط

لقي طفل من الفيوم مصرعه، كما أصيب 3 من أسرة واحدة في حادثين منزليين متفرقين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل أفراد الأسرة المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

مصرع طفل بصعق كهربائي

كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أحمد سيف، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من مستشفى طامية المركزي بوصول الطفل محمد أحمد علي، 13 سنة، مصابًا بادعاء صعق كهربائي، وتمت محاولة إسعافه فور وصوله، إلا أنه لفظ أنفاسه الاخيرة متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس المباحث إلى موقع الحادث، وتم فحص المكان وسؤال أسرة الطفل وعدد من الشهود.

وتبين من المعاينة الأولية تعرض الطفل لصعق كهربائي نتيجة ملامسة مصدر كهرباء مكشوف داخل المنزل، ما أثبت عدم وجود شبهة جنائية، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة الموتى داخل مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

قرار النيابة في حادث صعق

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة بمركز طامية لمباشرة التحقيقات، التي قررت التصريح بدفن الجثمان بعد توقيع الكشف الطبي عليه، للتأكد من أسباب الوفاة وعدم وجود شبهة جنائية، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

اختناق أسرة

كما تلقي مدير أمن الفيوم إخطارا بإصابة أسرة بحالة اختناق داخل أحد منزلهم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تعرض ثلاثة من أفراد الأسرة لاختناق نتيجة استنشاق غاز تسرب داخل الشقة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وحالتهم مستقرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس من شركة غاز الفيوم، لمعرفة أسباب التسرب، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

