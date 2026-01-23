الجمعة 23 يناير 2026
تجديد حبس رئيس مدينة سابق ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار بالفيوم

أصدر قاضي المعارضات بالفيوم قرارًا بحبس رئيس مجلس مدينة بالمعاش ونجله مقيمين بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، 15 يومًا، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض يملكانها، بقرية "كوم أوشيم بمركز طامية، ما أسفر عن مصرع عاملين داخل حفرة.

تفاصيل التنقيب عن الآثار بكوم أوشيم

كان  اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بفقدان شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل حفرة في منطقة صحراوية، بمنطقة كوم أوشيم، وانتقل فريق من وحدة مباحث المركز  إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن أعمال الحفر تمت باستخدام أدوات بدائية داخل حفرة عميقة، دون أي وسائل تأمين أو تدعيم، ما أدى إلى انهيار كتل ترابية كثيفة بشكل مفاجئ، لتتحول الحفرة إلى مقبرة مغلقة على من بداخلها، وتبين أن الضحيتين هما "عصام. ب. ع" 54 عامًا، مقيم بقرية منشأة عبد المجيد بدائرة مركز إطسا، و"حمادة. م. ع. ر" 45 عامًا، مقيم بمنشأة عبد الله بدائرة مركز الفيوم.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن قطعة الأرض مملوكة لرئيس مجلس مدينة سابق بالمعاش، وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك الأرض  "م. ع. ا" رئيس مجلس مدينة سابق بالمعاش، ونجله "م. م. ع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود أمنية لكشف غموض مقتل سائق "توكتوك" وإصابة نجل عمه على يد مجهولين بالفيوم

مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص في حادثين متفرقين بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقرر وكيل النيابة حبسهما 4 أيام، وجدد قاضي المعارضات الحبس 15 يوما.

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

