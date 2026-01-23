تجديد حبس رئيس مدينة سابق ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار بالفيوم

18 حجم الخط

أصدر قاضي المعارضات بالفيوم قرارًا بحبس رئيس مجلس مدينة بالمعاش ونجله مقيمين بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، 15 يومًا، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض يملكانها، بقرية "كوم أوشيم بمركز طامية، ما أسفر عن مصرع عاملين داخل حفرة.

تفاصيل التنقيب عن الآثار بكوم أوشيم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بفقدان شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل حفرة في منطقة صحراوية، بمنطقة كوم أوشيم، وانتقل فريق من وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن أعمال الحفر تمت باستخدام أدوات بدائية داخل حفرة عميقة، دون أي وسائل تأمين أو تدعيم، ما أدى إلى انهيار كتل ترابية كثيفة بشكل مفاجئ، لتتحول الحفرة إلى مقبرة مغلقة على من بداخلها، وتبين أن الضحيتين هما "عصام. ب. ع" 54 عامًا، مقيم بقرية منشأة عبد المجيد بدائرة مركز إطسا، و"حمادة. م. ع. ر" 45 عامًا، مقيم بمنشأة عبد الله بدائرة مركز الفيوم.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن قطعة الأرض مملوكة لرئيس مجلس مدينة سابق بالمعاش، وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك الأرض "م. ع. ا" رئيس مجلس مدينة سابق بالمعاش، ونجله "م. م. ع"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقرر وكيل النيابة حبسهما 4 أيام، وجدد قاضي المعارضات الحبس 15 يوما.

