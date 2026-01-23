انفجار 3 أسطوانات غاز في مخبز سياحي بالفيوم

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من إخماد حريق نشب في مخبز سياحي أسفل الكوبري العلوي بمدينة الفيوم، قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي الكتلة السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

نشوب حريق في مخبز سياحي

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بنشوب حريق في مخبز سياحي أسفل الكوبري العلوي، وعلي الفور توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف، الي موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية، أن انفجار أسطوانة غاز تسبب في نشوب حريق داخل المخبز، وامتد الحريق الي باقي اسطوانات الغاز بالمخبز، انفجر منها 3 أسطوانات غاز داخل المخبز، دون وقوع إصابات بين العاملين بالمخبز.

قرار النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب نشوب الحريق، وتولي التحقيق.

نصائح الحماية المدنية للوقاية من الحرائق

وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وشددت الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.