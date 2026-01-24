السبت 24 يناير 2026
أخبار مصر

اليوم، السيسي يشهد احتفال عيد الشرطة الـ 74

الرئيس السيسي، فيتو
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

 

25 يناير عيد الشرطة

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952.

 

تضحيات رجال الشرطة

ويعد عيد الشرطة مناسبة وطنية لتأكيد العلاقة المتينة بين المواطن ورجال الأمن وللتذكير بالتضحيات التي قدمها أبطال الداخلية على مر العقود، من أجل حماية الوطن والحفاظ على مؤسساته كما يعكس الحرص المستمر على تطوير الأداء الأمني وفق أحدث المعايير العالمية بما يضمن استقرار المجتمع وسلامة المواطنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الشرط الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة أكاديمية الشرطة 25 يناير

