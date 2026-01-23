أهالي الفيوم يشيعون جثماني غطاسين غرقا في البحر الأحمر

18 حجم الخط

خيم الحزن على أهالي عزبة خلف التابعة لمنشأة طنطاوي دائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، عقب تشييع جثماني الشابين محمد شعبان الصعيدي، 36 عامًا، وابن شقيقته رجب حمدي رجب 27 عامًا، اللذين لقيا مصرعهما غرقًا أثناء عملهما كغطاسين في أحد مواقع العمل بالبحر الأحمر.

تفاصيل غرق شابين

وكان الشابان قد خرجا من الفيوم بحثًا عن الرزق، دون أن يدركا أنها الرحلة الأخيرة في حياتهما، بعدما نفد الأكسجين أثناء وجودهما في الأعماق، ليجد كل منهما نفسه في سباق مع الموت، وسط ظروف غامضة ما زالت تفاصيلها محل تساؤل، وبحسب روايات متطابقة، شعر محمد شعبان باختناق مفاجئ نتيجة نفاد الأكسجين، وعندما لاحظ ابن أخته رجب الخطر الذي يهدد خاله، اندفع نحوه دون تردد، غير آبه بما قد يواجهه، في محاولة يائسة لإنقاذه، فقد كان القدر كان أسرع، إذ نفد الأكسجين من كليهما في لحظات متقاربة، وغلبهما البحر معًا، وعادت حثمانيهما إلى الفيوم محمولا على أكتاف الأهالي، في مشهد جنائزي مهيب اختلطت فيه الدموع بصرخات الفقد، حيث ودعت القرية شابين خرجا منها حاملين أحلامًا بسيطة، وعادا إليها في نعوش، تاركين خلفهما قلوبًا موجوعة وأسئلة بلا إجابات.

وأكد الأهالي أن أبناء الفيوم يواجهون مخاطر جسيمة خلال عملهم في بيئات قاسية دون وسائل حماية كافية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، ومحاسبة المسئولين عن أي تقصير، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي، وتبقى مأساة الشابين من الفيوم شاهدًا حيًا على ثمن الغربة القاسي، حين يتحول السعي وراء لقمة العيش إلى رحلة بلا عودة، وتصبح الأعماق مقبرة للأحلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.