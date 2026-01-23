الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أهالي الفيوم يشيعون جثماني غطاسين غرقا في البحر الأحمر

الضحيتان، فيتو
الضحيتان، فيتو
18 حجم الخط

خيم الحزن على أهالي عزبة خلف التابعة لمنشأة طنطاوي دائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، عقب تشييع جثماني الشابين محمد شعبان الصعيدي، 36 عامًا، وابن شقيقته رجب حمدي رجب 27 عامًا، اللذين لقيا مصرعهما غرقًا أثناء عملهما كغطاسين في أحد مواقع العمل بالبحر الأحمر.

 تفاصيل غرق شابين

وكان الشابان قد خرجا من الفيوم بحثًا عن الرزق، دون أن يدركا أنها الرحلة  الأخيرة في حياتهما، بعدما نفد الأكسجين أثناء وجودهما في الأعماق، ليجد كل منهما نفسه في سباق مع الموت، وسط ظروف غامضة ما زالت تفاصيلها محل تساؤل، وبحسب روايات متطابقة، شعر محمد شعبان باختناق مفاجئ نتيجة نفاد الأكسجين، وعندما لاحظ ابن أخته رجب الخطر الذي يهدد خاله، اندفع نحوه دون تردد، غير آبه بما قد يواجهه، في محاولة يائسة لإنقاذه، فقد كان  القدر كان أسرع، إذ نفد الأكسجين من كليهما في لحظات متقاربة، وغلبهما البحر معًا، وعادت حثمانيهما إلى الفيوم محمولا على أكتاف الأهالي، في مشهد جنائزي مهيب اختلطت فيه الدموع بصرخات الفقد، حيث ودعت القرية شابين خرجا منها حاملين أحلامًا بسيطة، وعادا إليها في نعوش، تاركين خلفهما قلوبًا موجوعة وأسئلة بلا إجابات.

جهود أمنية لكشف غموض مقتل سائق "توكتوك" وإصابة نجل عمه على يد مجهولين بالفيوم

مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص في حادثين متفرقين بالفيوم

وأكد الأهالي أن أبناء الفيوم يواجهون مخاطر جسيمة خلال عملهم في بيئات قاسية دون وسائل حماية كافية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، ومحاسبة المسئولين عن أي تقصير، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي، وتبقى مأساة الشابين من الفيوم شاهدًا حيًا على ثمن الغربة القاسي، حين يتحول السعي وراء لقمة العيش إلى رحلة بلا عودة، وتصبح الأعماق مقبرة للأحلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اهالي الفيوم البحر الأحمر بمحافظة الفيوم ظروف غامضة غرق شابين مياه البحر الاحمر

مواد متعلقة

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد

من “حدائق الفسطاط” إلى “زايد الجديدة”، نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

رقية السادات تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لوالدها قبل حرب أكتوبر

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

صدمة في أوروبا بعد نشر ترامب محادثاته مع ماكرون وروته

الجامعات المصرية تحقق مراكز مقدمة في العلوم الطبية بتصنيف التايمز

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 23 يناير 2026

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية حاسمة لمواجهة الفكر المتطرف

سعر الخضار اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع 4 أصناف وهذا موقف الطماطم

"لا ديسكوهات بعد اليوم"، سر تراجع رضا البحراوي عن قرار الاعتزال وشرط العودة (خاص)

خدمات

المزيد

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية بختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

دعاء أول جمعة من شعبان من الكتاب والسنة، ردده

تفسير رؤية الفانوس في المنام وعلاقتها بتحقيق أمنيات طال انتظارها

المزيد
الجريدة الرسمية