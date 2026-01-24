السبت 24 يناير 2026
أخبار مصر

انخفاض كبير بالصعيد واستقرار في القاهرة، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة تتهاوى في الصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس غدا، فرص لسقوط أمطار على هذه الأماكن


الطقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  12  ودرجة الحرارة العظمى  21

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  11 و درجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  21

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى: 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09  و درجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 02  ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى: 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة  الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07  ودرجة الحرارة العظمى:  22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسوان: درجة الحرارة  12 ودرجة الحرارة العظمى 25
 

