أخبار مصر: الاحتفال بعيد الشرطة، أمريكا تتخلى عن أوروبا عسكريًّا، ثورة برلمانية على تعيين نواب بمجلس أمناء القاهرة الجديدة

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، السيسي يشهد احتفال عيد الشرطة الـ 74

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

أجندة فعاليات اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57

تتواصل فعاليات الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعد الحدث الثقافي الأكبر في الوطن العربي.

وفيات ومصابين في انهيار جزئي بمبنى السينما القديمة بفاقوس بالشرقية

شهدت مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، حادثًا مأساويًّا إثر انهيار جزئي بمبنى السينما القديمة الكائن بمنطقة إنقيزة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين بكسور متفرقة.

دافعوا عن أنفسكم، أمريكا تنفض يدها من أوروبا في إستراتيجية البنتاجون الجديدة

اعتبر البنتاجون في استراتيجية الدفاع الجديدة أن على أوروبا أن تتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها الخاص في مواجهة التهديدات التي تواجهها.

خلال ساعات، أولى جلسات استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه في قضية التزوير

تنظر محكمة الاستئناف، اليوم السبت، 24 يناير، أولى جلسات استئناف محاكمة اللاعب رمضان صبحي على حكم حبسه سنة، وذلك بعد اتهامه في قضية التزوير.

تركيا: مؤشرات على استعداد إسرائيل لشن هجوم على إيران

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن هناك "مؤشرات على أن إسرائيل تستعد لشن هجوم على إيران"، مشيرًا إلى نشاط دبلوماسي مكثف رافق بحث احتمال تدخل أمريكا في الوضع المحيط بطهران.

الإفتاء تطلق مشروع "باسبور القيم" لبناء الوعي الأخلاقي وترسيخ السلوك الإيجابي لدى الشباب

في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى بناء الإنسان وترسيخ منظومة القِيم الأخلاقية في المجتمع، تُطلق دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة – اتحاد بشبابها، مشروع “باسبور القيم”، بوصفه مبادرة تربوية وتوعوية مبتكرة تستهدف النشء والشباب، وتسعى إلى تحويل القيم الأخلاقية من مجرد مفاهيم نظرية إلى سلوكيات عملية تُمارَس في الحياة اليومية.

ليفربول والريال وبيراميدز، مواعيد مباريات اليوم السبت 24 يناير 2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 24 يناير 2026، العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، ولعل أبرزهم مباراة بورنموث أمام ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

شعر به سكان إسطنبول وإزمير وولايات أخرى، زلزال قوي يضرب شمال غربي تركيا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية تسجيل زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر مركزه منطقة سينديرجي بولاية باليكيسير، اليوم السبت.

فعاليات وندوات جناح الأزهر الشريف اليوم السبت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ينظم جناح الأزهر الشريف، اليوم السبت، ثلاث ندوات فكرية وثقافية متميزة ضمن فعالياته العلمية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تقديم محتوى معرفي رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الهوية العربية والإسلامية، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، اللقطات الأولى لانهيار جزئي بمبنى السينما القديمة في الشرقية (فيديو)

شهدت محافظة الشرقية، انهيارًا جزئيًا بمبنى السينما القديمة الكائن بمركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخرين بكسور مختلفة، بحسب مصدر طبي بمستشفى فاقوس المركزي.

اليوم، غلق كلي لمحور الشهيد لمدة 3 أيام وتحويلات مرورية جديدة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ؛ وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح خط مياه عن طريق الغلق الكلى لمحور الشهيد فى المتجه إلى ميدان محمد ذكى بالوصلة من أسفل كوبرى تقاطع سميرة موسى مع محور الشهيد وحتى محطة وقود شيل أوت لمدة 72 ساعة إبتداءً من الساعة 6 صباح اليوم السبت الموافق 24-1-2026.

هتغير مفهوم "العزلة"، تجربة عملية لنشر عدوى الإنفلونزا تكشف عن نتائج غير متوقعة

كشفت تجربة عملية لنشر عدوى الإنفلونزا، نتائج غير متوقعة في انتقال الفيروس حيث أمضى متطوعون عدة أيام في غرفة فندق صغيرة مع أشخاص مصابين بالإنفلونزا، حيث لعبوا الألعاب وتبادلوا الأشياء ومارسوا التمارين الرياضية معا، في ظروف صُممت لتسهيل انتقال الفيروس ومع ذلك، لم يُصب أي شخص بالعدوى.

بيراميدز بوظها، آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع لاعب الأردن عودة الفاخوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع الأردني عودة الفاخوري، وذلك عقب اقتراب اللاعب الأردني من الانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

من يراقب من؟ تفاصيل مذكرة برلمانية اعتراضا على تعيين 4 نواب بمجلس أمناء القاهرة الجديدة

تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، بمذكرة رسمية إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يعترض فيها على تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة الذي ضم ٤ أعضاء بمجلس النواب من بينهم وكيل المجلس.

اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته دينا علاء لاعبة الجودو بنادى سموحة.

بعد فرنسا، الحليب الملوث يصل إلى أمريكا ويصيب عشرات الأطفال بحالات تسمم

قال مسؤولون في مجال الصحة في الولايات المتحدة يوم الجمعة إن الحليب المجفف كامل الدسم المستخدم في صناعة حليب الأطفال الذي تنتجه شركة "باي هارت"، يمكن أن يكون مصدرًا للتلوث أدى إلى تفشي التسمم الغذائي الذي تعرض له العشرات من الأطفال.

انخفاض كبير بالصعيد واستقرار في القاهرة، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

