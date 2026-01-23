الجمعة 23 يناير 2026
صحة ومرأة

جدول تغذية شتوية للسباحين من عمر 7 إلى 11 عاما

السباحة
السباحة
فى الشتاء يحتاج الطفل لاعب السباحة إلى تغذية جيدة تمده بالطاقة وتمنحه الشعور بالدفء وترفع من أدائه فى التمرين دون الشعور بأي تعب.

وتحرص الأمهات على تقديم وجبات مغذية وخفيفة للطفل قبل التمرين، ووجبات غنية بالطاقة بعد التمرين للحفاظ على كافة الطفل باقى اليوم.

ويقدم الدكتور أيمن ممدوح أخصائي التغذية العلاجية، جدول تغذية شتوية للسباحين من عمر 7 إلى 11 عاما.

أولا وجبة الإفطار

  • بيضة مسلوقة أو أومليت خفيف مع شريحة عيش بلدي أو توست وكوب لبن دافئ أو ينسون أو حلبة، ما يساعد على تثبيت سكر الدم ويجعل الطفل يبدأ يومه بكل تركيز ونشاط.

بعد الإفطار بساعتين

  • سناك صباحي بسيط، مثل موزة أو تفاحة مع ساندوتش صغير جبنة قريش أو فول، ليحافظ على الطاقة ويمنع أي هبوط.
جدول تغذية شتوية للسباحين 
جدول تغذية شتوية للسباحين 

ثانيا وجبة الغداء

  • أرز أو بطاطس أو مكرونة، مع فراخ أو لحمة أو سمك، وخضار مطبوخ مثل الكوسة أو الجزر أو الفاصوليا، وهى الوجبة الأساسية التي تقوى الجسم والمناعة.

قبل تمرين السباحة بساعتين 

  • بطاطس مسلوقة متوسطة، أو شوفان دافي باللبن، مع نصف موزة لأن هذه الوجبة تمنع إحساس البرد داخل المياه وتمنح طاقة ثابتة.

إذا كان الطفل جوعان قبل التمرين بنصف ساعة

  • تمرة أو اثنين أو نصف موزة مع القليل من المياه لمدة الطفل بطاقة سريعة، بدون الشعور بثقل.

بعد التمرين مباشرة 

  • مشروب دافئ مثل لبن دافئ أو كاكاو خام خفيف، مع تغيير الملابس بسرعة حتى يعيد الجسم حرارته ويقلل فرص البرد.

ثالثا وجبة العشاء

  • شوربة عدس أو شوربة فراخ، مع قطعة خبز صغيرة وهى وجبة دافئة تهدئ الجسم بعد المجهود.

قبل النوم

أفكار بسيطة لإشغال وقت طفلك فى الإجازة

خطوات تساعدك في تمييز حساسية اللبن على طفلك

الجريدة الرسمية