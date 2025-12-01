18 حجم الخط

تهتم الأمهات كثيرا لتغذية لاعب السباحة من حيث تقديم الطعام الصحى الذى يقوى علاقته ويمنحه طاقة جيدة دون أن يسبب كسل فى التمرين.

وقبل البطولات عادة ينصح مدربو السباحة بتقديم وجبات خفيفة للسباحين تضمن نشاطهم دون أى كسل أو تعب أثناء السباق حتى لا يؤثر على سرعتهم.

ويقول الدكتور محمد زهران أخصائي تغذية الطفل الرياضية: إنه قبل البطولات مباشرة يمكن أن يشعر السباح بثقل في بطنه يجعله يدخل الماء ، وهو لا يشعر بالراحة وهذا يؤثر على النفس وعلى السرعة وعلى أول خمسين مرة أثناء البطولة، وسبب الثقل غالبا يكون من نوع طعام محدد أو كمية زائدة من الطعام لا يستطيع الجسم هضمها سريعا.

أكلات ممنوع تقديمها للاعب السباحة قبل البطولات

وأضاف زهران، أن هناك أكلات ممنوع تقديمها للاعب السباحة قبل البطولات حفاظا على نفسه وسرعته أثناء السباق، منها:-

المقليات الاكل المقلي مثل البطاطس المقلية والفراخ المقلية والسمبوسة والأكلات الغنية بالدهون لأن هضمها ثقيل على المعدة ويجعل البطن ثقيلة مايضعف النفس.

الجبن الدسم والطعام العالي بالدهون، ومثل الجبن الرومي والقشدة والزبد لأن الدهون تمكث في المعدة لمدة ساعات مايمنع الشعور بأن الجسم خفيف قبل السباق.

الوجبات الكبيرة قبل السباق، مثل طبق أرز كبير أو مكرونة بكمية كبيرة قبل السباق يجعل المعدة ممتلئة والجسم يحول الدورة الدموية للهضم بدل العضلات.

الأكلات التى تسبب غازات وانتفاخ، مثل الفول والكرنب فهى تسبب انتفاخ وثقل بالجسم، ما يجعل الجسم يشعر بألم بسيط فى الماء.

والسكر العالي والعصائر الجاهزة، لأنها ترفع السكر مرة واحدة ثم ينزل بسرعة ما يسبب هبوط ويشعر الطفل بالتعب سريعا.

