الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع الصادرات ‫السعودية غير النفطية بنسبة 20.7% خلال نوفمبر 2025

الصادرات السعودية
الصادرات السعودية
18 حجم الخط

ارتفعت الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية بنسبة 20.7% خلال شهر نوفمبر 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مدعومة بزيادة قوية في صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 53.1%، إلى جانب ارتفاع السلع المعاد تصديرها بنسبة 4.7%.، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

الصادرات غير النفطية للسعودية

في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السلعية إلى 67.2% في نوفمبر 2025، مقارنةً بـ70.1% في الشهر نفسه من العام الماضي، رغم ارتفاع قيمتها بنسبة 10.0% على أساس سنوي، بحسب CNBC عربية.

ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي

وعلى صعيد الواردات، انخفضت واردات المملكة بنسبة 0.2% خلال نوفمبر 2025 مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، ما أسهم في ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 70.2%، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى 42.2%، مقابل 34.9% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

الآلات تصدر قائمة الصادرات غير البترولية

وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير البترولية، بحصة بلغت 24.2%، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 20.3%.

الذهب يسيطر على الأسواق السعودية، صعود ملحوظ وسط مخاوف اقتصادية عالمية

الصادرات غير البترولية السعودية تقفز 32.3% في أكتوبر

الدول المستقبلة لصادرات السعودية السلعية

أما على مستوى الشركاء التجاريين، فقد جاءت الصين في صدارة الدول المستقبلة لصادرات المملكة السلعية، تلتها الإمارات العربية المتحدة ثم اليابان، فيما تصدّرت الصين أيضًا قائمة الدول الموردة للمملكة، تليها الولايات المتحدة ثم الإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية الصادرات غير النفطية صادرات الآلات والأجهزة الصادرات السلعية الصادرات البترولية

مواد متعلقة

الذهب يسيطر على الأسواق السعودية، صعود ملحوظ وسط مخاوف اقتصادية عالمية

بلغ 4.58 مليار دولار، ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال أكتوبر 2025

من المختبر إلى المصنع، مؤتمر الصناعات الكيماوية بالقومي للبحوث يحول الابتكار العلمي لمنتجات وطنية

الصادرات غير البترولية السعودية تقفز 32.3% في أكتوبر

مدبولي: 18.8 مليون سائح خلال العام الحالي وزيادة الصادرات غير البترولية 20%
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

ارتفاع الصادرات ‫السعودية غير النفطية بنسبة 20.7% خلال نوفمبر 2025

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

أسعار الخضروات اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

أخبار مصر: خريطة المعادن النادرة في مصر، تفاصيل اتفاق مخز بين سوريا وإسرائيل، ثورة MBC على أحمد سعد، مصير عودة رمضان صبحي

ذكرى وفاة عبد العزيز جاويش، الزعيم الوطني في زمن الاحتلال والخيارات الصعبة

ناتاشا ليون تعلن انتكاستها بعد 10 سنوات من الإقلاع عن المخدرات والكحول

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع السبانخ والباذنجان

أخطرها العاصفة الترابية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 25 جنيها والبلطي يصدم المصريين لليوم الرابع

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية