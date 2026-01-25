ارتفاع الصادرات ‫السعودية غير النفطية بنسبة 20.7% خلال نوفمبر 2025

18 حجم الخط

ارتفعت الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية بنسبة 20.7% خلال شهر نوفمبر 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مدعومة بزيادة قوية في صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 53.1%، إلى جانب ارتفاع السلع المعاد تصديرها بنسبة 4.7%.، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

الصادرات غير النفطية للسعودية

في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات السلعية إلى 67.2% في نوفمبر 2025، مقارنةً بـ70.1% في الشهر نفسه من العام الماضي، رغم ارتفاع قيمتها بنسبة 10.0% على أساس سنوي، بحسب CNBC عربية.

ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي

وعلى صعيد الواردات، انخفضت واردات المملكة بنسبة 0.2% خلال نوفمبر 2025 مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، ما أسهم في ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 70.2%، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى 42.2%، مقابل 34.9% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

الآلات تصدر قائمة الصادرات غير البترولية

وتصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها قائمة الصادرات غير البترولية، بحصة بلغت 24.2%، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 20.3%.

الدول المستقبلة لصادرات السعودية السلعية

أما على مستوى الشركاء التجاريين، فقد جاءت الصين في صدارة الدول المستقبلة لصادرات المملكة السلعية، تلتها الإمارات العربية المتحدة ثم اليابان، فيما تصدّرت الصين أيضًا قائمة الدول الموردة للمملكة، تليها الولايات المتحدة ثم الإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.