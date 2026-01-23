وجبات صحية لطفلك الرضيع من عمر 6 إلى 12 شهرا

18 حجم الخط

تغذية الطفل الرضيع تبدأ عمر 6 أشهر لأن لبن الأم فى هذه المرحلة يكون غير كافى لنمو الطفل ومده بالعناصر الغذائية المهمة.

وتحرص الأمهات فى هذه المرحلة على تقديم وجبات خفيفة للطفل ومغذية فى نفس الوقت مثل الخضراوات والفواكه المهروسة والزبادى والحبوب.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك وجبات بسيطة وآمنة للطفل الرضيع تساعد على زيادة وزنه بشكل صحي، مع تقسيمها حسب العمر لأن ذلك مهم جدا.

أولا من عمر 6 إلى 8 شهور

في هذه المرحلة يبدأ الطعام بجانب الرضاعة الطبيعية أو الصناعية.

مهروس الموز، والموز غني بالسعرات والطاقة، حيث يهرس جيدا ويمكن خلطه بقليل من حليب الأم، ويساعد على زيادة الوزن بشكل طبيعي.

مهروس البطاطس، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وهى مشبعة ومغذية.

مهروس الأرز، وهو أرز أبيض مطبوخ جيدا ومهروس، ويمكن خلطه بحليب الأم، ومناسب لزيادة الوزن بسهولة.

مهروس التفاح أو الكمثرى، مسلوق ومهروس ناعم، وهو خفيف على المعدة ومغذي.

وجبات صحية لطفلك الرضيع

ثانيا من عمر 8 إلى 10 شهور

مهروس الأفوكادو، وهو غني بالدهون الصحية، ومن أفضل الأطعمة لزيادة وزن الرضع.

الزبادي كامل الدسم، بدون سكر، ويمكن إضافة موز مهروس له، وهو يقوي العظام ويساعد على زيادة الوزن.

العدس الأصفر أو الفاصوليا البيضاء

مسلوق ومهروس جيدا، وهو غني بالبروتين والحديد.

مسلوق ومهروس جيدا، وهو غني بالبروتين والحديد. صفار البيض، مسلوق جيدا ومهروس، يساعد على النمو وزيادة الوزن.

ثالثا من عمر 10 إلى 12 شهرا

شوربة الخضار بالكريمة بطاطس وجزر وكوسة، وإضافة ملعقة كريمة طبخ، وهى وجبة عالية السعرات.

الأرز باللبن، بحليب كامل الدسم، بدون سكر، مفيد للوزن والطاقة.

مكرونة صغيرة مسلوقة، مع خضار مهروسة أو جبن كريمي، سهلة الأكل ومشبعة.

نصائح مهمة لزيادة وزن الطفل

وأضاف عوض، أنه يجب الاهتمام بهذه النصائح حفاظا على صحة الطفل، منها:-

الاستمرار في الرضاعة الطبيعية أو الصناعية

إضافة الدهون الصحية زيت زيتون أو زبد بكميات صغيرة

تقديم الطعام 2 إلى 3 مرات يوميا مع وجبات خفيفة

الصبر وعدم إجبار الطفل على الأكل

استشارة طبيب الأطفال إذا كان الوزن منخفض جدا

