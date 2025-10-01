للمرضعات، تعرفي على كيفية زيادة إدرار لبن الثدي

تحرص كل أم مرضعة على زيادة حليب الثدى لتغذية وإشباع الطفل الرضيع ما يساعد على على زيادة وزنه ونموه بشكل صحي.

وجرت العادة على أن المرأة المرضعة عليها أن تتناول الحلبة والحلاوة الطحينية والسكريات واللبن الحليب لزيادة حليب الثدي دون الوعي بمدى صحة ذلك.

وتقول الدكتورة غادة سيد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة واستشارى رضاعة طبيعية، إنه جرت العادة فى مصر على أن السمسم والحلاوة الطحينية أكلات تعمل على إدرار حليب الثدى ولكن كل هذه العادات ليس لها اى اساس من الصحة فلا يوجد أكلات تزيد حليب الثدى.

كيفية إدرار لبن الثدي للمرضعات

وأضافت غادة، أن ما يزيد إدرار حليب الثدى للأمهات المرضعات هو إفراغ الثدي بكثرة فكلما قامت الأم بإرضاع طفلها وبشكل صحيح كلما زاد إدرار حليب الثدى، وإذا كان الطفل محجوز بالحضانة على الأم شفط لبن الثدى للحفاظ على إدراره.

كيفية زيادة إدرار لبن الثدي للمرضعات

وتابعت، أنه على كل أم أن ترضع طفلها جيدا وبشكل صحيح من خلال جلوس الطفل على الثدى بزاوية قائمة مع تلقيم الحلمة داخل فمه بشكل صحيح ما يساعد على تفريغ الثدى جيدا وبالتالى يزداد الإدرار.

مشروبات تزيد لبن الثدى للمرضعات

وعن وجود مشروبات تزيد إدرار لبن الثدى وايضا الماء، قالت الدكتورة غادة سيد استشارى الأطفال والرضاعة الطبيعية،ان الماء لا يزيد لبن الثدى وزيادة شرب الماء أثناء الرضاعة لا يزيد اللبن بل يجعل الأم تدخل الحمام كثيرا، لذا شرب الماء يكون بالمعدل الطبيعي ليس أكثر، بينما هناك الحلبة والمغات وهى مشروبات بالفعل تدر لبن الثدى ولتفادى التأثير على رائحة الجسم بسبب تناولهم، يوجد منهم كبسولات تباع بالصيدليات تقوم بنفس المفعول ولا تسبب رائحة مزعجة بالجسم.

أفضل تغذية للمرأة المرضعة

وأضافت الدكتورة غادة، أن أفضل تغذية للمرأة المرضعة هى تناول طعام صحى ومتكامل فبدلا من تناول فرخة كاملة يجب تناول طبق يحتوى على جميع العناصر الغذائية من بروتين وخضروات ونشويات وتناول فاكهة وحبوب ومكسرات ولكن بكميات قليلة، حيث يجب تناول 3 وجبات رئيسية و2 وجبة خفيفة واحدة بين الإفطار والغداء وأخرى بين الغداء والعشاء، ليس أكثر من ذلك، حفاظا على الصحة والوزن وضمان حصول الطفل على العناصر الغذائية المهمة من خلال لبن الرضاعة.

