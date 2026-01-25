أخبار مصر: خريطة المعادن النادرة في مصر، تفاصيل اتفاق مخز بين سوريا وإسرائيل، ثورة MBC على أحمد سعد، مصير عودة رمضان صبحي

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بعد عزم الحكومة إجراء مسح شامل، خبير جيولوجي يكشف خريطة المعادن النادرة في مصر

بعد عزم الحكومة إجراء مسح جيولوجي شامل لأراضي مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف التعرف بدقة على الإمكانات التعدينية المتوفرة، كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، خريطة تواجد المعادن الاقتصادية والعناصر الأرضية النادرة في مصر.

الفيديو الذي أشعل مينيابوليس، لحظة مقتل محتج أمريكي برصاص الأمن الفيدرالي وهو ملقى أرضا

تصدرت مدينة مينيابوليس الواقعة في ولاية منيسوتا شمال الولايات المتحدة حديث الأمريكيين ووسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت السلطات في المدينة مقتل المواطن الأمريكي أليكس جيفري بريتي، البالغ من العمر 37 عامًا أمس السبت برصاص عناصر أمن فدراليين.

الأرصاد: لا تنخدعوا من ارتفاع حرارة النهار وعاصفة ترابية تضرب مصر خلال 24 ساعة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد استمرارًا في الطقس الدافئ خلال هذا الأسبوع، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة مع سطوع أشعة الشمس بشكل واضح.

وسائل إعلام تركية: أردوغان يزور مصر 4 فبراير المقبل

كشفت وسائل إعلام تركية أمس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يوم 3 فبراير، تليها زيارة أخرى إلى مصر يوم 4 فبراير، في جولة دبلوماسية مزدوجة تُعد الأولى من نوعها منذ فترة طويلة.

بيان رسمي من MBC للرد على تصريحات أحمد سعد بشأن خدعة برنامج The Voice

أثار الفنان أحمد سعد الجدل بعد تصريحه أنه تعرض للخداع من تجربته في برنامج The Voice، واصفا “سير النتائج كان في اتجاه معين”.

إيجار الجولان 25 عاما وفتح سفارة إسرائيلية، تفاصيل اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل

كشفت تقرير إعلامي عبري، تفاصيل اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط تسارع لافت في التطورات، متحدثا عن "إيجار الجولان 25 عاما" و"فتح سفارة إسرائيلية في دمشق".

برشلونة وآرسنال والزمالك، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 25 - 1 - 2026 العديد من المباريات الهامة في مختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها الزمالك والمصري في الكونفدرالية ومواجهة آرسنال ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي.

محامي رمضان صبحي: قدمنا الطعن ونسعى لإعادة اللاعب إلى الملاعب من جديد

أكد هاني زهران، محامي رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، أن الأمل ما زال قائمًا في قضية إيقاف موكله بسبب المنشطات، رغم صعوبة قبول الطعون أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

بشكل مفاجئ وغامض، انقطاع شامل للكهرباء في جميع أنحاء عاصمة جرينلاند

انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء مدينة "نوك" عاصمة جرينلاند، مساء السبت، وأرجعت شركة "نوكيسيورفيت" المزود المحلي للكهرباء السبب في ذلك إلى ما وصفته بأنه حادث.

شهيرة تفاجئ حفيدها عمر محمد رياض على الهواء والفنان يعلق ويكشف نصائحها له (فيديو)

فاجأت الفنانة المعتزلة شهيرة، حفيدها الفنان الشاب عمر محمد رياض بمكالمة هاتفية أثناء تواجده ببرنامج "نجمك مع يارا"، تحدثت خلالها عنه بصراحة ودعم واضح.

منتخب مصر لكرة اليد يواجه الجزائر اليوم بالدور الرئيسي في أمم أفريقيا

يواجه منتخب مصر لكرة اليد اليوم الأحد، نظيره الجزائري في الدور الرئيسي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري، بعدما نجح المنتخبان في التأهل عن جدارة من دور المجموعات.

حريق يلتهم 10 شقق بناطحة سحاب في نيويورك وإخلاء 150 شقة (فيديو)

لقي شخص مصرعه وأصيب أكثر من 15 آخرين في حريق ضخم، ليل السبت، في أحد المباني شاهقة الارتفاع بشارع "بيفونا" في منطقة "برونكس" الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.

خبرات الزمالك تصطدم بطموح المصري الليلة في الكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

صدق أو لا تصدق، أزمة مضادات حيوية تضرب ألمانيا وحياة مرضى القلب في خطر

أعلنت وزارة الصحة في ألمانيا، وجود نقص وشيك في إمدادات أنواع معينة من المضادات الحيوية، خاصة تلك التي تحتوي على المادة الفعالة "بنزاتين بنزيل بنسلين"، والتي يتم إعطاؤها عن طريق الحقن.

أخطرها العاصفة الترابية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الأحد 25 يناير 2026، والظواهر الجوية المتوقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.