هل يمكن الحصول على قرض المشروعات بدون ضامن في بنك مصر؟

يتساءل الكثير من عملاء بنك مصر عن إمكانية الحصول على قرض المشروعات الصغيرة بدون ضامن.

وأوضح مسؤولون ببنك مصر أنه لا بد من وجود الضامن كما أن هناك شرطًا وهو ألا يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصرًا أو ضامنًا لعميل آخر.

شروط قرض المشروعات في بنك مصر

واشترط بنك مصر في قرض المشروعات أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح بالإضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع أو يوجد بها فرع ولا يقوم بتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى الشروط التالية:

1. أن يكون النشاط قائمًا منذ سنة على الأقل سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمرًا في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل (ما عدا منتجات مشروعك 1 و2 يُتاح منح المشروعات الجديدة).

2. يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلام شامل وجيد.

3. أن يكون العميل صاحب النشاط مصري الجنسية كامل الأهلية حسن السمعة ولا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في تاريخ استحقاق القرض، وفي حالة زيادة العمر عن 65 عامًا يشترط أن يكون عمر الضامن أقل من 60 عامًا في تاريخ استحقاق القرض.

4. أن يجيد العميل أو ضامنه القراءة والكتابة على الأقل.

5. يتم إصدار قرض واحد للعميل والمنشأة معًا وفي حالة الشركات لا يجوز لأكثر من شريك الاقتراض على ذات المنشأة.

6. في حالة وجود تقييم رقمي في تقرير الاستعلام الائتماني I-Score يجب أن يكون مرضيًا على الأقل لكل من العميل والضامن والشركاء وجيد على الأقل للمنشأة، وعدم وجود إجراءات قضائية ضد العميل، وأن يكون العميل والضامن والشركاء والمنشأة غير مدرجين بالقوائم السلبية طرف أحد البنوك مع الالتزام بمعايير الانتظام والمتأخرات.

7. أن تكون قيمة القسط الشهري للقرض تتناسب مع أرباح العميل من النشاط.

8. ألا توجد ضمانات تبادلية بين المدين والضامن.

9. عدم حصول العميل على قروض مشروعات صغيرة قائمة وذلك قبل الموافقة على منح التمويل متناهي الصغر.

