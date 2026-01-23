لعملاء بنك مصر، ماذا تفعل عند سحب الكارت في ماكينة ATM؟

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها بعد تعرض الكارت للسحب في إحدى ماكينات الصراف الآلي.

وقال مسئولو بنك مصر إنه في حالة أن البطاقة والماكينة تابعة لبنك مصر يمكن للعملاء الاتصال بالرقم 19888 من داخل مصر أو 19888 (202+) من خارج مصر على مدار 24/7 أو من خلال البريد الإلكتروني bm19888@banquemisr.com لمعرفه سبب سحب البطاقة وكيفية استردادها .

أما إذا كانت البطاقة بنك مصر والماكينة لبنك آخر يرجي أولا إيقاف البطاقة من خلال خدمة الأنترنت والموبايل البنكى أو التواصل مع مركز الاتصال عبر الرقم 19888 من داخل مصر أو 19888 (202+) من خارج مصر على مدار 24 /7 أو من خلال طلب المحادثة الفورية من المساعد الآلي على موقع البنك

https://www.banquemisr.com/ar

ثم طلب إصدار بدل فاقد للبطاقة من خلال الفرع.

وفى حالة البطاقة بنك آخر والماكينة بنك مصر يمكن التوجه للبنك المصدر للبطاقة والمتابعة معه.

ومن جانب آخر يستفسر العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية زيادة الحد الائتماني في فيزا المشتريات.

وقال مسؤولو بنك مصر إنه لا يوجد مشكلة في تقديم طلب بزيادة الحد الائتماني مع سداد الحد الأدنى للسداد علمًا بأنه يجب أن يكون هناك إنتظام في السداد ويتم تقديم مفردات مرتب جديدة ويتم تقديم الطلب من خلال الفرع.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية ربط البطاقات الائتمانية بخدمة آبل باي.

وأكد مسؤولو البنك أنه يمكن ربط البطاقة على apple pay ولكن يرجى العلم أنه تم إيقاف التعاملات بالعملات الأجنبية على بطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدام البطاقات داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.