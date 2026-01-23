ما مزايا الودائع لأجل في بنك CIB؟

18 حجم الخط

يبحث الكثير من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن مزايا الودائع لاجل التي يتم طرحها من خلال الفروع.

وأوضح مسؤولو البنك التجاري الدولي أن هناك خصائص ومزايا تتمتع بها الودائع لأجل التي يتم تقديمها للعملاء.

ويقدم البنك التجاري العديد من الخدمات المصرفية منها "الودائع" وهي خدمة استثمار قصير الآجل أو على المدى الطويل.



مزايا الودائع لآجل

يمكن ربط الوديعة لفترة زمنية محددة (بدءًا من أسبوع وحتى 5 سنوات)، وذلك عبر إيداع المبلغ بتاريخ استحقاق محدد ومعدل عائد ثابت.

تقدم الودائع لآجل للأفراد والشركات.

يتم إيداع العائد في أي من حسابات العميل.

التجديد التلقائي اختياري بناء على طلب العميل.

يُصرف العائد عند استحقاق الودائع بدءًا من أسبوع وحتى عام واحد.

يُصرف العائد شهريًا، ربع سنويًا، نصف سنويًا أوسنويًا للودائع ذات الـ 3 أو 5 سنوات.

تسهيلات السحب على المكشوف تصل إلى 95 ٪ من قيمة الودائع.



المستندات المطلوبة:

طلب إصدار وديعة لأجل .

ملحوظة: يجب أن يحتفظ طالب إصدار الوديعة بحساب طرف البنك.

يشار إلى أنه اكتسب البنك التجارى الدولى ثقة العملاء بمختلف الفئات من خلال ما يقدمه من خدمات عصرية وحصرية مما جعله يتصدر بنوك القطاع الخاص في مصر وحصوله أيضا على جائزة أفضل بنك على مستوى العالم في الأسواق الناشئة.

