ما هي تفاصيل تمويل شراء سيارة ملاكي من البنك الزراعي؟

يبحث الكثيرون من عملاء البنك الزراعي المصري عن تفاصيل الحصول على قرض السيارة الملاكي في 2026.

وكشف مسئولو البنك الزراعي أن هناك خصائص وشروط الحصول على قرض شراء السيارة الملاكي.

وتشمل قائمة المحددات في منح قرض السيارة من البنك الزراعى للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة سواء بتحويل الراتب-القسط أو بدون تحويل الراتب أو عملاء البنك من أصحاب الشهادات والودائع مايلي:



فترات السداد تصل إلى 7 سنوات.

أقل مقدم للسيارة هو 25%.

متاح سداد مقدم حتى 70%.

تمويل السيارة يصل إلى 5 ملايين جنيه بناء على الدراسة الائتمانية للعميل.

الأوراق المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

إيصال مرافق حديث لايتجاوز آخر 3 أشهر.

عرض سعر للسيارة من المعرض.

مفردات مرتب حديثة عن آخر شهر.

تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط فى حالة التحويل.



سجل تجارى حديث وكشف حساب بنكى عن آخر عام (فى حالة الأعمال الحرة سعر العائد 31%).

يمكن للعملاء تقديم طلب القرض فى جميع فروع البنك المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

ومن جانب آخر أعلن البنك الزراعي المصري، تعيين كريم يوسف، رئيسًا تنفيذيًا للموارد البشرية، في خطوة تعكس حرص البنك على دعم قطاعاته الحيوية بالكوادر والكفاءات المصرفية.

المحور الرئيسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

وجاء ذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري على تنمية موارده البشرية، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية تطوير البنك، والتي من بين أهدافها تعزيز مهارات وكفاءات موظفيه، وتهيئة بيئة عمل داعمة، لتوفير فرص متكافئةً لجميع الموظفين، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.

