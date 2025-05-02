كل ما تريد معرفته عن قرض المشروعات متناهية الصغر في البنك الأهلي

أوضح البنك الأهلي المصري كافة تفاصيل قرض أصحاب المشروعات متناهية الصغر القائمة أو الحديثة بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء التجارية، الخدمية، الصناعية، الزراعية والحرفية.



وقال مسؤولو بنك الأهلي المصري إنه يتم دعم هذه المشروعات بشكل مباشر من خلال البرامج التالية:

1-برنامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (عقد قرض مشروع تمكين لتمويل مشروعات متناهي الصغر الجديدة والقائمة بكافة أنحاء الجمهورية)

- غرض التمويل :

تمويل شراء الآلات الجديدة و/او الآلات والمعدات المستعملة أو المستوردة (وفقًا والشروط المحددة من جانب البنك)

تمويل رأس المال العامل للمشروعات الجديدة والقائمة

تمويل مشروعات الثروة الحيوانية

تمويل التجهيزات والتشطيبات بالمشروع بشرط أن يكون التمويل مقترنا بتمويل رأس مال عامل و/او آلات

تمويل المراكز الطبية والعيادات والصيدليات للأطباء العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

-الحد الأقصى للتمويل:

حتى 750 ألفا.

-مدة التمويل:

بحد أقصى 5 سنوات.

2- الإقراض المباشر من خلال برنامج "مشروعك"

يتعاون البنك الأهلي المصري مع وزارة التنمية المحلية لإتاحة إمكانية تقديم تمويل من خلال مندوبي البنك الأهلي المصري المتواجدين بالوحدات المحلية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية.

-غرض التمويل:

تمويل شراء الآلات والمعدات والتجهيزات

تمويل النشاط الجاري (خامات ومصروفات التشغيل)

تمويل مشروعات الثروة الحيوانية

تمويل المهن والأنشطة الحرة

تمويل شراء السيارات (وفقًا والشروط المحددة من جانب البنك).

-الحد الأدنى للتمويل:

بدءًا من 25 ألف جم وبدون حد أقصى وفقا وما تسفر عنه الدراسة الائتمانية.

-مدة التمويل:

بحد أقصى 5 سنوات

كما يتم دعم هذه المشروعات بشكل غير مباشر من خلال خدمات البنك المقدمة إلى جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر، والتي تتمثل في التالي:

تقديم التسهيلات الائتمانية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر.

التنسيق مع مختلف مؤسسات التمويل متناهي الصغر لاستخدام التسهيلات الائتمانية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وتوفيرها لأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

تمويل التجمعات الطبيعية بشكل غير مباشر من خلال مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتنميتها والعمل على استدامة نشاطها.

توفير الدعم الفني لعملاء مؤسسات إعادة الإقراض.

تقديم منتجات البنك الأهلي المصري المختلفة مثل الأهلي للمرتبات والأهلي نت وغيرها

إمكانية توفير ماكينات ATM بالقرب من أماكن مزاولة النشاط لهذه المؤسسات.

إمكانية تركيب ماكينات POS بفروع مؤسسات التمويل متناهي الصغر.

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