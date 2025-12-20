حقيقة وجود مصاريف على الاستعلام الائتماني لقرض التمويل العقاري من البنك الأهلي

18 حجم الخط

يتساءل عملاء البنك الأهلي عن مدى وجود مصاريف للاستعلام الائتماني عند الحصول على قرض التمويل العقاري، وقد أوضح مسؤولو البنك أن الاستعلام الائتماني يُقدم مجانًا دون أي رسوم.

وأشار مسؤولو البنك الأهلي إلى أن شروط الحصول على التمويل العقاري تتضمن أن يكون المقترض مصريًّا ومقيمًا، وألا يقل عمره عن 21 سنة عند تاريخ منح القرض، وألا يتجاوز 65 سنة عند نهاية فترة التمويل أو بلوغ سن المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد أقصى 75 سنة لأصحاب المعاشات في نهاية فترة التمويل.



مدة العمل 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، و12 شهرًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

تتراوح مدة القرض بين 5 - 30 سنة حسب نوع التمويل.

مصاريف فتح الحساب مجانًا.

وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

عمولة تأخير 2% على الأقساط مستحقة الدفع.

من جانب آخر، يتساءل العديد من عملاء البنك الاهلي حول إمكانية طلب استعلام ائتماني (I-Score) وتحميله بصيغة (PDF) من خلال الإنترنت البنكي.

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أنه بالفعل يمكن ذلك ضمن مجموعة الخدمات التي يتم تقديمها عبر خدمات الاهلي نت.

كما تضم قائمة خدمات الأهلي نت للعملاء الاطلاع على كشوف الحسابات، وسداد البطاقات الائتمانية، والتحويل بين حسابات العميل، والتحويل خارج حسابات العميل بالعملة المحلية.

وأجرى البنك الأهلي تعديلات فنية لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل، والتي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

البنك الأهلي نت

وتتيح تعديلات البنك الاهلي المصري الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من أي مكان وفي أي وقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.