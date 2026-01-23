​نائب محافظ دمياط تتفقد معرض "أيادي مصر" برأس البر (صور)

18 حجم الخط

​تفقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات معرض "أيادي مصر" المقام بنادي العاملين بالديوان العام "النيل السياحي" بمدينة رأس البر.

ويأتي المعرض تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بهدف دعم الصناعات اليدوية والتراثية وفتح آفاق تسويقية جديدة للمنتجين.

​حضر الجولة مروة نبيل، منسق وحدة أيادي مصر بدمياط، وهانم التهامي، منسق وحدة أيادي مصر بالدقهلية، وسط مشاركة واسعة من العارضين والمهتمين بالصناعات اليدوية.

​نائب محافظ دمياط تتفقد معرض "أيادي مصر" برأس البر بمشاركة 47 عارضا

​طفرة في المنتجات ومشاركة متميزة لشباب الجامعات

​شهد المعرض هذا العام تطورًا ملحوظًا في نوعية المعروضات، حيث شارك 47 عارضًا من محافظتي دمياط والدقهلية بمجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية. وأشادت نائب المحافظ بجودة المنتجات، وخصت بالذكر مشاركات شباب الجامعات الذين صقلوا مواهبهم عبر دورات تدريبية مجانية في "المدينة الصديقة للنساء" بعزبة البرج ومكتبة مصر العامة.

​تعاون مشترك وتخفيضات حصرية للزوار

ومن جانبها ​اثنت المهندسة شيماء الصديق على التعاون المثمر بين محافظتي دمياط والدقهلية، مؤكدة أن هذا التنسيق يسهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة المنتجين. كما أشارت الى ان جميع المعروضات تقدم بتخفيضات كبيرة، مما يوفر فرصة مثالية للجمهور لاقتناء قطع فنية أصلية بأسعار تنافسية.

​رأس البر وجهة لترويج التراث عالميا

​أوضحت نائب المحافظ أن اختيار مدينة رأس البر لاستضافة المعرض لمدة يومين يستهدف استثمار مكانتها السياحية الكبيرة. وأكدت أن الدولة تسعى من خلال منصة "أيادي مصر" إلى تمكين المرأة والشباب اقتصاديًّا وترويج المنتجات المصرية محليًّا ودوليًّا.

​وفي ختام جولتها، استمعت الصديق لمطالب العارضين، مؤكدة استمرار المحافظة في تقديم الدعم الكامل لضمان استدامة هذه الحرف العريقة وتطويرها لتناسب احتياجات السوق المعاصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.