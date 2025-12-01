نائب محافظ دمياط تشارك في جلسة مناهضة العنف ضد المرأة

18 حجم الخط

شهدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، فعاليات الجلسة النقاشية التي أقيمت ضمن حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص وجامعة دمياط والهلال الأحمر المصري.

وحضر الجلسة مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، واللواء وائل الشربيني رئيس مدينة رأس البر، واللواء صبري سليمان رئيس مدينة عزبة البرج، والدكتورة أماني القرش وكيل مديرية الصحة، إلى جانب ممثلي مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية.

مناقشة قضية العنف الإلكتروني

تناولت الجلسة قضية العنف الإلكتروني ضد المرأة بوصفه أحد أخطر التحديات في العصر الرقمي، حيث أدار ممثل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحوار بمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة دمياط وطلاب الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

وتركز النقاش حول أشكال العنف الرقمي، والابتزاز والاختراقات الإلكترونية، وآليات الحماية القانونية، ودور التوعية المجتمعية في مواجهة الجرائم الإلكترونية.

دعم مستمر من محافظة دمياط للمرأة

أكدت نائب المحافظ خلال كلمتها أن محافظة دمياط تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة آمنة وداعمة للنساء والفتيات، مشيرة إلى أن تجربة "المدينة الآمنة للنساء" بعزبة البرج أصبحت نموذجًا رائدًا في هذا المجال.

وأوضحت استمرار تنفيذ العيادات الآمنة بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة الأزهر، إلى جانب الندوات التوعوية الصحية والدينية والاجتماعية والقانونية، مؤكدة أن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية المرأة من مخاطر العنف الإلكتروني.

كما ثمنت مبادرة إضاءة فنار رأس البر باللون البرتقالي في 30 نوفمبر كرسالة عالمية لرفض العنف ضد المرأة.

مشاركة بطلات رياضيات ونماذج ملهمة

شهدت الجلسة مشاركة مجموعة من البطلات الرياضيات من بنات دمياط، حيث نقلن تجاربهن وقصص نجاحهن، وتحدثن عن التحديات النفسية والاجتماعية والعنف اللفظي الذي تعرضن له داخل المجتمع أو عبر الإنترنت. وأكدن أن الدعم المجتمعي كان عنصرًا أساسيًا في استمرارهن وتحويل النقد السلبي إلى قوة دافعة لتحقيق الإنجازات.

جولة داخل مشروعات المدينة الآمنة

وفي سياق الفعالية، تفقدت المهندسة شيماء الصديق منتجات السيدات داخل المدينة الآمنة، والتي شملت مشغولات يدوية ومنتجات حرفية ومشروعات صغيرة تم تنفيذها داخل بيئة توفر التدريب والدعم الاقتصادي. وأشادت بجودة المنتجات، معتبرة أنها تعكس نجاح برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة وتطوير مهاراتها.

خدمات الدعم المتاحة للنساء

حرصت الجلسة على التعريف بوسائل الدعم المخصصة للنساء، والتي تشمل:

الخط الساخن 108 لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية

الخط الساخن 15115 لتلقي شكاوى ودعم المرأة عبر المجلس القومي للمرأة



كما تم الإعلان عن أماكن العيادات الآمنة التي تقدم الدعم النفسي والصحي والقانوني والاجتماعي، ومنها:

عيادة الدعم النفسي بالسنانية – دمياط القديمة، المركز الطبي العام بدمياط الجديدة، مركز دقهلة بالزرقا، وحدة الرحامنة بفارسكور، ومستشفى جامعة الأزهر.



