محافظ دمياط يتفقد مبادرة في كل شارع شجرة ويشارك طلاب النور والأمل الزراعة

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، جولة تفقدية لعدد من مبادرات الاستدامة البيئية، وذلك إيذانا بانطلاق «أسبوع الاستدامة بدمياط – Damietta Sustainability Week» اعتبارا من غد 29 ديسمبر وحتى مطلع يناير 2026، تحت شعار «دمياط نحو مدينة خضراء مستدامة».

حضور تنفيذي وتعليمي

جاءت الجولة بحضور العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.



«في كل شارع شجرة» من مدرسة النور والأمل

استهل محافظ دمياط جولته بتفقد أعمال مبادرة «في كل شارع شجرة» من أمام مدرسة النور والأمل، حيث حرص على مشاركة أبنائه من ذوي الهمم في زراعة الأشجار، تأكيدا على أهمية دورهم المحوري ومشاركتهم الفعالة في المبادرات البيئية والمجتمعية.



تشجير وتطوير ترعة البلامون بالسنانية

واصل المحافظ جولته بتفقد مشروع التشجير وتغطية ترعة البلامون بمنطقة السنانية، مؤكدًا توجيهاته بإزالة أي مخلفات موجودة وتشجير المنطقة بالكامل، للارتقاء بالشكل الحضاري والحفاظ على البيئة المحيطة من الملوثات.



تفقد مشروع «البنك الأخضر»

كما تفقد محافظ دمياط مشروع «البنك الأخضر» التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والذي يضم زراعات متنوعة ونظام ري ذكي، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من النباتات والتوسع في المساحات الخضراء، بما يدعم توجهات الاقتصاد الأخضر.

محافظ دمياط يتابع مبادرات الاستدامة البيئية

تشجير ديوان عام المحافظة وحلول صديقة للبيئة

تابع المحافظ أعمال التشجير بمحيط ديوان عام المحافظة، إلى جانب توريد نماذج لصناديق قمامة مطابقة لمعايير الفرز من المنبع، تمهيدًا لتوزيعها على مدينتي دمياط ورأس البر، بالإضافة إلى توريد وحدات إنارة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية لتوزيعها بالمدينتين.



إشادة بالجهود وتأكيد على أهداف الاستدامة

وأشاد محافظ دمياط بالجهود المبذولة من الوحدة المحلية وشركاء التنمية والمجتمع المدني في تنفيذ أهداف «أسبوع الاستدامة»، من خلال إطلاق مبادرات التشجير والمبادرات البيئية، الهادفة إلى تعزيز الوعي بالممارسات الصحيحة للحفاظ على البيئة، والتوسع في المساحات الخضراء، واستخدام الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية في مسيرة التنمية والتحول نحو الأخضر.

