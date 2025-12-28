الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يتفقد مبادرة في كل شارع شجرة ويشارك طلاب النور والأمل الزراعة

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع مبادرات الاستدامة البيئية
18 حجم الخط

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، جولة تفقدية لعدد من مبادرات الاستدامة البيئية، وذلك إيذانا بانطلاق «أسبوع الاستدامة بدمياط – Damietta Sustainability Week» اعتبارا من غد 29 ديسمبر وحتى مطلع يناير 2026، تحت شعار «دمياط نحو مدينة خضراء مستدامة».

حضور تنفيذي وتعليمي

جاءت الجولة بحضور العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.


«في كل شارع شجرة» من مدرسة النور والأمل

استهل محافظ دمياط جولته بتفقد أعمال مبادرة «في كل شارع شجرة» من أمام مدرسة النور والأمل، حيث حرص على مشاركة أبنائه من ذوي الهمم في زراعة الأشجار، تأكيدا على أهمية دورهم المحوري ومشاركتهم الفعالة في المبادرات البيئية والمجتمعية.


تشجير وتطوير ترعة البلامون بالسنانية

واصل المحافظ جولته بتفقد مشروع التشجير وتغطية ترعة البلامون بمنطقة السنانية، مؤكدًا توجيهاته بإزالة أي مخلفات موجودة وتشجير المنطقة بالكامل، للارتقاء بالشكل الحضاري والحفاظ على البيئة المحيطة من الملوثات.


تفقد مشروع «البنك الأخضر»

كما تفقد محافظ دمياط مشروع «البنك الأخضر» التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والذي يضم زراعات متنوعة ونظام ري ذكي، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من النباتات والتوسع في المساحات الخضراء، بما يدعم توجهات الاقتصاد الأخضر.

 

محافظ دمياط يتابع مبادرات الاستدامة البيئية
محافظ دمياط يتابع مبادرات الاستدامة البيئية

تشجير ديوان عام المحافظة وحلول صديقة للبيئة

تابع المحافظ أعمال التشجير بمحيط ديوان عام المحافظة، إلى جانب توريد نماذج لصناديق قمامة مطابقة لمعايير الفرز من المنبع، تمهيدًا لتوزيعها على مدينتي دمياط ورأس البر، بالإضافة إلى توريد وحدات إنارة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية لتوزيعها بالمدينتين.


إشادة بالجهود وتأكيد على أهداف الاستدامة

وأشاد محافظ دمياط بالجهود المبذولة من الوحدة المحلية وشركاء التنمية والمجتمع المدني في تنفيذ أهداف «أسبوع الاستدامة»، من خلال إطلاق مبادرات التشجير والمبادرات البيئية، الهادفة إلى تعزيز الوعي بالممارسات الصحيحة للحفاظ على البيئة، والتوسع في المساحات الخضراء، واستخدام الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية في مسيرة التنمية والتحول نحو الأخضر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استخدام الطاقة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الحفاظ على البيئة المساحات الخضراء انبعاثات الكربون تحقيق الاكتفاء الذاتي صديقة للبيئة محافظ دمياط مدينة دمياط مدينة خضراء

مواد متعلقة

وكيل تعليم دمياط يوجه برفع درجة الاستعداد لامتحانات نصف العام

القمة المصرية الأوروبية الأولى تتصدر نشاط السيسي الخارجي في 2025 (صور)

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

محافظ دمياط يتابع ميدانيا مخطط تطوير منطقة الفنار واللسان برأس البر

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

من “حدائق الفسطاط” إلى “زايد الجديدة”، نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر.. تراجع كبير في سعر الذهب واستقرار الدولار.. والبورصة تواصل نزيف الخسائر

الأكثر قراءة

كأس مصر، الزمالك يفك شفرة بلدية المحلة بهدف التقدم في الشوط الأول

تعادل إنبي والبنك الأهلي سلبيا والفريقان يلجأن للوقت الإضافي بكأس مصر

تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

تشكيل السودان لمواجهة غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

كأس مصر، إنبي يتعادل سلبيًا أمام البنك الأهلي بالشوط الأول

الزمالك يفلت من فخ بلدية المحلة ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر (صور)

بعد تداول فيديو، نيابة الجيزة تحقق في هروب 200 نزيل من مصحة لعلاج الإدمان

كأس مصر، الزمالك يواصل تقدمه على بلدية المحلة بعد مرور 60 دقيقة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضحك في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وراحة البال

الأزهر عن توقعات الأبراج 2026: أشكال مستحدثة من الكهانة المحرمة

هل حديث «شاوروهُن وخالفوهن» صحيح؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads