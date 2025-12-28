إعلان رأس البر أول مدينة خالية من الكربون في الدلتا

محافظ دمياط يتفقد مبادرات التشجير والتطوير بمدينة رأس البر

تفقد الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، عددا من مبادرات التشجير والتطوير بمدينة رأس البر، تزامنا مع انطلاق فعاليات أسبوع الاستدامة بدمياط Damietta Sustainability Week، والذي يبدأ غدا الاثنين ويستمر حتى الخميس الموافق الأول من يناير 2026، في إطار توجه المحافظة نحو التحول إلى مدينة خضراء مستدامة، والإعلان عن مدينة رأس البر كأول مدينة خالية من الكربون في دلتا مصر.



جولة ميدانية لمتابعة أعمال التشجير بمدخل المدينة



جاء ذلك بحضور اللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، حيث تابع المحافظ أعمال التشجير الجارية بشارع النخيل بمدخل المدينة، باستخدام أنواع متنوعة من الزراعات التي تسهم في تحسين المشهد الحضاري وتعزيز المساحات الخضراء.

محافظ دمياط يتابع رأس البر أول مدينة خالية من الكربون في الدلتا



تفقد البنك الأخضر ودعم التوسع في المساحات الخضراء



كما تفقد محافظ دمياط البنك الأخضر، وهو مشتل الوحدة المحلية بشارع 51، والذي يضم مجموعات كبيرة من الأشجار والنباتات، واطلع على آلية العمل داخله، موجها بضرورة الاستغلال الأمثل لجميع الأحواض بالمشتل، بما يدعم رؤية المحافظة في التوسع بالمساحات الخضراء بمختلف المناطق، وتحسين جودة الهواء.



ممشى النيل واللسان بآليات صديقة للبيئة



وفي إطار إعلان رأس البر مدينة خالية من الكربون، تفقد المحافظ ونائبته ممشى النيل السياحي وممشى اللسان، حيث استقلا سيارات الجولف وتابعا أعمال تزويد المماشي بصناديق قمامة مصممة وفقا لمعايير فصل النفايات من المصدر، في خطوة تعكس اهتمام المحافظة بتطبيق حلول صديقة للبيئة وتعزيز مفاهيم الاستدامة.



تطوير ميدان شارع 109 بالمشاركة المجتمعية



واختتم الدكتور أيمن الشهابي جولته بمتابعة أعمال التطوير الجارية بميدان شارع 109، والتي تنفذ بالمشاركة المجتمعية، حيث يجري إنشاء ميدان بشكل جمالي عند مدخل الشارع، إلى جانب تنفيذ مساحة خضراء بمحيطه، بما يسهم في تحسين المظهر العام ورفع جودة الحياة للمواطنين.

