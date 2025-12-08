محافظ دمياط يستقبل سفير لاتڤيا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك (صور)

18 حجم الخط

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الإثنين، السفير أندريس رازانس سفير جمهورية لاتڤيا لدى القاهرة، وذلك بمكتب المحافظ.

جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، بالإضافة إلى محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط.

محافظ دمياط يستقبل سفير لاتڤيا بالقاهرة

دمياط.. مقومات صناعية وتجارية وسياحية تعزز فرص الشراكات الدولية

رحب المحافظ بالسفير مؤكدا اعتزاز دمياط بهذه الزيارة، مشيرا إلى ما تمتلكه المحافظة من مقومات صناعية وتجارية وسياحية كبيرة، من بينها صناعة الاثاث والحلويات ومنتجات الالبان، إلى جانب ريادتها في مهنة الصيد لامتلاكها ثلثي اسطول الصيد المصري وتنوع المسطحات المائية بها (البحر المتوسط – نهر النيل – بحيرة المنزلة).



كما استعرض المحافظ تميز دمياط في صناعة السفن واليخوت، وكون مدينة رأس البر وجهة سياحية مميزة عند التقاء البحر بالنهر، بالإضافة إلى التطور الكبير بميناء دمياط والمنطقة الحرة التي تعمل بنسبة اشغال 100%.

مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الصناعات المشتركة

ناقش الجانبان سبل مد جسور التعاون بين دمياط ولاتڤيا، خاصة في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة. وشملت المناقشات آليات دعم صناعة الاسماك والاستفادة من الموارد المتاحة، وامكانية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

كما تم التطرق لفرص التعاون في مجال صناعة الاثاث الذي يعد احد اهم الصناعات في دمياط، حيث اكد المحافظ سعي المحافظة لتحديث الصناعة من خلال تطوير التعليم الصناعي وفتح اسواق جديدة محليا ودوليا.

معرض مشترك لاستقدام منتجي الاخشاب من لاتڤيا إلى دمياط

اتفق الطرفان على البدء في اتخاذ خطوات لتنظيم معرض بدمياط يضم منتجي الاخشاب من لاتڤيا بالتنسيق مع الغرفة التجارية، ليكون منصة لتبادل الخبرات وتوفير مواد خام تدعم قطاع صناعة الاثاث بالمحافظة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تصريحات الطرفين وتبادل الدروع التذكارية

وقال المحافظ ان التشابه في المقومات بين دمياط ولاتڤيا يفتح المجال لشراكة ناجحة، موجها الدعوة للسفير لزيارة المحافظة مرة اخرى للاطلاع على المقومات على ارض الواقع.

من جانبه اعرب السفير رازانس عن سعادته بزيارته الاولى لدمياط، مؤكدا تطلع بلاده لتوسيع التعاون تعزيز الشراكات التي تحقق التنمية للجانبين.

وفي ختام اللقاء تبادل محافظ دمياط وسفير لاتفيا الدروع والهدايا التذكارية تعبيرا عن التقدير المتبادل والدعم المستقبلي للتعاون المشترك.



