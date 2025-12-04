طوارئ بشوارع رأس البر، فرق بيطرية تجوب المناطق لتحصين الكلاب ومواجهة المخاطر

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة التنفيذية حملات مكافحة انتشار الكلاب الضالة والتحصين ضد السعار بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك في تحرك ميداني مكثف ضمن خطة الدولة لتحقيق هدف "مصر خالية من السعار 2030"، وبتوجيهات مباشرة من الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط.

جاء ذلك تحت إشراف لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق، وتنفيذ اللجنة المشكلة بقيادة المهندس محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة بالديوان العام، وبمشاركة الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري، وفريق العمل والجهات المعنية ورئاسة مدينة راس البر وعدد من النواب.

تطعيم وتحصين 41 كلب في رأس البر.. وتعامل فوري مع الحالات المصابة

شهدت شوارع رأس البر (89 - 101 - 63 - خلف المحكمة) تنفيذ حملة ميدانية استخدم خلالها فريق مختص معدات حديثة وآلة البلوبايب لتطعيم الكلاب وتحصينها ضد السعار، بإجمالي 41 كلبا في يوم واحد.

كما تم التعامل الفوري مع الحالات الحاملة لمرض السعار والجرب، ضمن إجراءات تستهدف الحد من انتشار الكلاب الضالة وتقليل المخاطر على المواطنين، حفاظا على الصحة العامة.

وأكدت المحافظة استمرار الحملات بشكل يومي في جميع مراكز ومدن دمياط، خاصة أمام المدارس والمناطق السكنية، للسيطرة على المرض ومنع أي مخاطر محتملة.

ندوات توعوية لطلاب المدارس للتعامل الآمن مع الكلاب الضالة

وقامت فرق التوعية بتنظيم سلسلة ندوات داخل المدارس للتعريف بطرق الوقاية والتعامل السليم مع الحيوانات الضالة، ونشر الوعي حول مخاطر السعار وكيفية الإبلاغ عن الحالات.

حملة للسيطرة على الكلاب الضالة ومواجهة مرض السعار براس البر

وخصصت ارقام طوارئ للإبلاغ الفوري عن حالات العقر وهي كالتالي:

📞 ٠٥٧٢١١٣١٣٦

📞 01556681111

📞 01556682222

نداء للمواطنين

وأهابت محافظة دمياط بالسكان الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا، وعدم إلقاء القمامة في الشوارع حفاظا على البيئة والمظهر الحضاري وتقليل تجمع الكلاب حول نقاط المخلفات.

