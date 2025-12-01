نائب محافظ دمياط تتفقد شارع النيل وممشى الكورنيش

18 حجم الخط

أجرت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط جولة موسعة بمدينة رأس البر تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، حيث تفقدت شارع النيل وممشى الكورنيش سيرا على الأقدام، بمرافقة اللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية للمدينة.

وخلال الجولة تابعت نائب المحافظ مستوى الخدمات والانارة والنظافة والإشغالات، ووجهت بسرعة التعامل مع أي ملاحظات لتحسين المظهر العام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط في جولة براس البر

استعدادات موسمية مبكرة

وبحثت نائب المحافظ آخر الاستعدادات الخاصة بموسم صيف 2026، مؤكدة أهمية البدء المبكر في تجهيز المدينة واستباق الموسم بخطة عمل واضحة تضمن جاهزية المرافق الحيوية والشوارع الرئيسية قبل تدفق الزائرين والمصطافين.

كما شددت على ضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ الأعمال بما يحقق الانضباط ويدعم الحركة السياحية.

توجيهات بتطوير ممشى الكورنيش

ووجهت المهندسة شيماء الصديق بالبدء الفوري في أعمال الترميم والتطوير لممشى الكورنيش، باعتباره أحد أهم الواجهات السياحية بمدينة رأس البر. وتستهدف أعمال التطوير الارتقاء بالشكل الحضاري للممشى وتوفير مناطق آمنة ومجهزة للتنزه، بما يعكس الوجه الجمالي للمدينة ويرفع مستوى الخدمة المقدمة لاهل رأس البر وزائريها خلال الموسم المقبل.

