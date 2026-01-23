الجمعة 23 يناير 2026
أخبار مصر

جدول ندوات وفاعليات جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم

جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض الكتاب، فيتو
يعقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان: “كيف يمكن للمؤسسات الدينية مخاطبة الأجيال الجديدة”، في تمام الساعة ٢:٣٠ عصرًا، يحاضر فيها الدكتورة أمل مختار، رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور معاذ شلبي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، ويدير الندوة الدكتور محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر.

ندوة بعنوان "قراءة في كتاب إمام الإنسانية" للشاعرة مريم توفيق

ويعقد جناح الأزهر ندوة بعنوان "قراءة في كتاب إمام الإنسانية" للشاعرة مريم توفيق، وذلك في تمام الساعة ١:٣٠ ظهرا، يحاضر فيها فضيلة الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ويديرها الدكتور محمد البحراوي، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر.

 

ندوة بعنوان “قراءة في كتاب الإبانة”

كما يعقد جناح الأزهر ندوة بعنوان “قراءة في كتاب الإبانة”، في تمام الساعة الخامسة مساء، يحاضر فيها الدكتور عرفة النادي، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية أصول الدين مقرر وحدة التحقيق بمركز الإمام الأشعري، ويدير الندوة الدكتور قدري الديب، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر.


ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

الجريدة الرسمية