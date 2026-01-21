الأربعاء 21 يناير 2026
سيراميكا على القمة، جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل عودة المسابقة للدوران من جديد، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولتي كأس أمم أفريقيا وكأس العرب.

ويلتقي اليوم الأربعاء سيراميكا والاتحاد السكندري في تمام الساعة 5 مساءً، وسموحة وفاركو في تمام الساعة 8 مساءً.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 


1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة

2- بيراميدز 27 نقطة

3- الأهلي 23 نقطة

4- الزمالك 22 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- زد 20 نقطة

8- إنبي 19 نقطة

9- بتروجيت 19 نقطة

10- الجونة 18 نقطة

11- البنك الأهلي 17 نقطة

12- مودرن سبورت 17 نقطة

13- غزل المحلة 16 نقطة

14- سموحة 16 نقطة

15- الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- الجيش 11 نقطة

18- المقاولون العرب 10 نقاط

19- الإسماعيلي 10 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 
 

 

 

ومن المقرر أن تشهد الجولة الـ 15 من الدوري المصري “ الإيجيبشن ليج” إقامة 5 مباريات وتأجيل 5 مواجهات أخرى  كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري

الأربعاء 21 يناير

سيراميكا والاتحاد السكندري: الساعة 5 مساءً

سموحة وفاركو: الساعة 8 مساءً

الخميس 22 يناير

وادي دجلة وغزل المحلة: الساعة 5 مساءً

حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية: الساعة 5 مساءً

الإسماعيلي والمقاولون العرب: الساعة 8 مساءً

وتأجلت مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي نتيجة ارتباطهم بالمشاركات القارية، إذ يشارك الأهلي وبيراميدز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

 

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

 

