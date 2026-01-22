الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

الإسماعيلي يواجه
الإسماعيلي يواجه المقاولون، فيتو
18 حجم الخط

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

حكام مباراة وادي دجلة وغزل المحلة، فيتو
حكام مباراة وادي دجلة وغزل المحلة، فيتو

مباراة وادي دجلة ضد غزل المحلة 

مباراة وادي دجلة ضد غزل المحلة، يديرها حمادة القلاوي حكما للساحة ويعاونه كل من هاني خيري مساعد أول وأسامة هشام مساعدًا ثانيًا ومحمد كابو حكمًا رابعًا ووائل فرحان حكمًا لتقنية الفيديو وحسني سلطان حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

حكام مباراة حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية، فيتو
حكام مباراة حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية، فيتو

مباراة حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية 

مباراة حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية، يديرها مصطفى الشهدي حكمًا للساحة ويعاونه كل من محمد عاطف الزناري مساعدًا أولًا وسيد أبو خاطر مساعدًا ثانيًا وأحمد ماجد حكمًا رابعًا ومصطفى مدحت حكمًا لتقنية الفيديو وأحمد لطفي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

حكام مباراة الإسماعيلي والمقاولون، فيتو
حكام مباراة الإسماعيلي والمقاولون، فيتو

مباراة الإسماعيلي ضد المقاولون 

مباراة الإسماعيلي ضد المقاولون، يديرها محمود وفا عاشور حكما للساحة ويعاونه كل من عدي عيد مساعدًا أولًا وحامد الشحات مساعدًا ثانيًا ومحمود رشدي حكمًا رابعًا ومحمد عبد العزيز حكمًا لتقنية الفيديو وحسن محمود حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

 

مؤجلات الجولة الـ15 بالدوري الممتاز

وتأجلت مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي نتيجة ارتباطهم بالمشاركات القارية، إذ يشارك الأهلي وبيراميدز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري لجنة الحكام الرئيسية إتحاد الكرة المصرى وادي دجلة غزل المحلة حمادة القلاوي حرس الحدود كهرباء الاسماعيلية مصطفى الشهدي الاسماعيلي المقاولون محمود وفا

مواد متعلقة

الدوري المصري، خالد الغندور يتوج بجائزة رجل مباراة سموحة ضد فاركو

عمرو السولية أفضل لاعب في مباراة سيراميكا والاتحاد بـ الدوري المصري

كأس عاصمة مصر، الإسماعيلي يسقط على ملعبه بثنائية أمام وادي دجلة

المقاولون العرب يحجز مقعده بدور الثمانية في كأس عاصمة مصر

ads

الأكثر قراءة

القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

تحولت إلى كتلة فحم، الصور الأولى لاحتراق شقة ومصرع 3 أطفال أشقاء بداخلها في المنصورة

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

دوري أبطال أوروبا، أتلتيك بلباو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام أتالانتا ويفوز 3-2

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة ورياح، الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يخطف فوزا هاما أمام بافوس

دوري أبطال أوروبا، أتالانتا يتقدم بهدف على أتلتيك بلباو في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تعرف على نتائج مباريات الجولة الـ7

خدمات

المزيد

مستندات فتح حساب كلاسيك في البنك التجاري الدولي

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 22 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية