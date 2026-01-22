حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

18 حجم الخط

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

حكام مباراة وادي دجلة وغزل المحلة، فيتو

مباراة وادي دجلة ضد غزل المحلة

مباراة وادي دجلة ضد غزل المحلة، يديرها حمادة القلاوي حكما للساحة ويعاونه كل من هاني خيري مساعد أول وأسامة هشام مساعدًا ثانيًا ومحمد كابو حكمًا رابعًا ووائل فرحان حكمًا لتقنية الفيديو وحسني سلطان حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

حكام مباراة حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية، فيتو

مباراة حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية

مباراة حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية، يديرها مصطفى الشهدي حكمًا للساحة ويعاونه كل من محمد عاطف الزناري مساعدًا أولًا وسيد أبو خاطر مساعدًا ثانيًا وأحمد ماجد حكمًا رابعًا ومصطفى مدحت حكمًا لتقنية الفيديو وأحمد لطفي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

حكام مباراة الإسماعيلي والمقاولون، فيتو

مباراة الإسماعيلي ضد المقاولون

مباراة الإسماعيلي ضد المقاولون، يديرها محمود وفا عاشور حكما للساحة ويعاونه كل من عدي عيد مساعدًا أولًا وحامد الشحات مساعدًا ثانيًا ومحمود رشدي حكمًا رابعًا ومحمد عبد العزيز حكمًا لتقنية الفيديو وحسن محمود حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

مؤجلات الجولة الـ15 بالدوري الممتاز

وتأجلت مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي نتيجة ارتباطهم بالمشاركات القارية، إذ يشارك الأهلي وبيراميدز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

