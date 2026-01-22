الزمالك يودع ناصر ماهر بعد انضمامه رسميا لـ بيراميدز

18 حجم الخط

حرص نادي الزمالك على توديع ناصر ماهر بعد رحيله عن الفريق وانضمامه لصفوف فريق بيراميدز بشكل رسمي.

وأعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم ناصر ماهر قادما من نادي الزمالك، لدعم خط الوسط خلال السنوات المقبلة.

الزمالك يودع ناصر ماهر

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة لـ ناصر ماهر بقميص القلعة البيضاء وعلقت: “شكرًا ناصر ماهر على كل ما قدمته للنادي”.

بيراميدز يضم ناصر ماهر

ويعد ناصر ماهر واحدا من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وهو من مواليد 8 فبراير من عام 1997.

وبدأ ناصر ماهر مشواره في صفوف الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن يتنقل بين أندية بتروجت وسموحة ومودرن سبورت والزمالك قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي بيراميدز.

والتحق ناصر ماهر ببعثة نادي بيراميدز في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في دوري الأبطال بعد قيده محليا وقاريا.

أحمد سليمان مستنكرا انضمام ناصر ماهر لـ بيراميدز: لا تعليق

انتقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رحيل ناصر ماهر لاعب الأبيض إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان ناصر ماهر انضم إلى صفوف الزمالك في الفترة التي كان يتولى خلالها أحمد سليمان الإشراف على ملف الكرة بالنادي.

وفي أول رد فعل لأحمد سليمان على انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز، اكتفى بنشر مجموعة صور قديمة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، تعود للحظة توقيع ناصر ماهر على عقود انضمامه إلى الزمالك، وكتب: لا تعليق، في إشارة تحمل دلالات واضحة على رفضه إتمام الصفقة.

